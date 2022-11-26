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Чемпионат мира
26 ноября 2022, 16:33 |
69
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Ханс-Дитер ФЛИК: «Сборная Испании обладает невероятным качеством»

Тренер сборной Германии – о следующем сопернике команды

26 ноября 2022, 16:33 |
69
0
Ханс-Дитер ФЛИК: «Сборная Испании обладает невероятным качеством»
Getty Images/Global Images Ukraine. Ханс Дитер Флик

Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик поделился своим мнением по поводу следующего соперника, сборной Испании, с которой его команда сыграет завтра, 27 ноября:

«В этом матче важно выигрывать единоборства и показать своё присутствие на поле. Игра сборной Испании отточена, некоторые моменты в игре этой команды доведены до автоматизма. Но у нас есть план, и я надеюсь, что он сработает.

Я высоко оцениваю работу Луиса Энрике. Он создал молодую команду, которая обладает невероятным качеством. К сожалению, моего любимого игрока Тьяго там нет, но остальные футболисты не менее хороши. Бускетс — сердце этой команды. Мы с нетерпением ждём этот матч».

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Источник Bayern & Germany
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