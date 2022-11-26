Чемпионат мира26 ноября 2022, 15:56 |
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ВИДЕО. Левандовски и Зелиньски организовали первый гол Польши на ЧМ
Поляки вышли вперед в матче с Саудовской Аравией
26 ноября 2022, 15:56 |
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В матче второго тура чемпионата мира между Польшей и Саудовской Аравией европейской команде удалось выйти вперед в конце первого тайма.
Первый гол Польши на ЧМ забил Петр Зелиньски, который воспользовался передачей Роберта Левандовски.
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Комментарии 2
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Марш, марш, Домбровский!
Первый раз прочитал как "Левандовский и Зеленский организовали первый гол Польши...". Думаю, это как!? Пришлось перечитать снова название статьи)))
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