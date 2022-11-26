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  4. ВИДЕО. Левандовски и Зелиньски организовали первый гол Польши на ЧМ
Чемпионат мира
26 ноября 2022, 15:56 |
1230
2

ВИДЕО. Левандовски и Зелиньски организовали первый гол Польши на ЧМ

Поляки вышли вперед в матче с Саудовской Аравией

26 ноября 2022, 15:56 |
1230
2
ВИДЕО. Левандовски и Зелиньски организовали первый гол Польши на ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче второго тура чемпионата мира между Польшей и Саудовской Аравией европейской команде удалось выйти вперед в конце первого тайма.

Первый гол Польши на ЧМ забил Петр Зелиньски, который воспользовался передачей Роберта Левандовски.

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Петр Зелиньски Роберт Левандовски сборная Польши по футболу ЧМ-2022 по футболу
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Источник Sport.ua
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Dar Veter
Марш, марш, Домбровский!
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Remark
Первый раз прочитал как "Левандовский и Зеленский организовали первый гол Польши...". Думаю, это как!? Пришлось перечитать снова название статьи)))
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0
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