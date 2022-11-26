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Украина. Премьер лига
26 ноября 2022, 13:19 | Обновлено 26 ноября 2022, 13:21
456
1

Динамо – Металлист 1925. Стартовые составы команд

Тренеры определились с составами на матч 15-го тура УПЛ

26 ноября 2022, 13:19 | Обновлено 26 ноября 2022, 13:21
456
1
Динамо – Металлист 1925. Стартовые составы команд
ФК Динамо Киев

В субботу, 26 ноября, состоится матч 15-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Динамо» и «Металлист 1925».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок пройдет в Киеве на стадионе «Динамо» имени В.Лобановского и судить его будет арбитр Максим Козыряцкий из Запорожья. Начало встречи в 14:00.

Предлагаем ознакомиться со стартовыми составами команд:

«Динамо»: Нещерет, Караваев, Попов, Забарный, Вивчаренко, Сидорчук, Лонвейк, Цыганков, Буяльский, Кабаев, Ванат

Запасные: Бущан, Бурда, Шепелев, Перрис, Андриевский, Гармаш, Кравченко Н., Тымчик, Сирота, Беседин, Дубинчак, Кендзера

«Металлист 1925»: Мозиль, Жичиков, Ткачук, Курило, Капинус, Вачиберадзе, Русин, Габелок, Кравченко Д., Ременюк, Борячук

Запасные: Сидоренко, Потимков И., Коваленко, Шершень, Потимков Ю., Мартынюк, Бычек, Дмитренко, Вендел, Дудик, Зубков, Чирук

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Динамо» – «Металлист 1925».

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Источник Sport.ua
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Gargantua
опять Кабаев ))
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