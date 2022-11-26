Другие новости26 ноября 2022, 12:54 | Обновлено 26 ноября 2022, 13:01
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ВИДЕО. У Англии рекорд, интерес к Роналду, ставим на Аргентину
Главные новости дня и прогноз на главные матчи
26 ноября 2022, 12:54 | Обновлено 26 ноября 2022, 13:01
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1. Англии установила на ЧМ очень интересный рекорд
2. Криштиану Роналду заинтересовал бразильский клуб
3. Футболистам Саудовской Аравии подарили машины за победу над Аргентиной
4. Прогноз на матч Аргентина – Мексика
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