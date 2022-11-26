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Другие новости
26 ноября 2022, 12:54 | Обновлено 26 ноября 2022, 13:01
386
0

ВИДЕО. У Англии рекорд, интерес к Роналду, ставим на Аргентину

Главные новости дня и прогноз на главные матчи

26 ноября 2022, 12:54 | Обновлено 26 ноября 2022, 13:01
386
0
ВИДЕО. У Англии рекорд, интерес к Роналду, ставим на Аргентину
Getty Images/Global Images Ukraine

1. Англии установила на ЧМ очень интересный рекорд
2. Криштиану Роналду заинтересовал бразильский клуб
3. Футболистам Саудовской Аравии подарили машины за победу над Аргентиной
4. Прогноз на матч Аргентина – Мексика

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Источник Sport.ua
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