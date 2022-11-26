Нидерланды26 ноября 2022, 06:00 | Обновлено 26 ноября 2022, 06:10
271
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Дик Адвокат собирается возобновить тренерскую деятельность
75-летний специалист возглавит клуб «Ден Хааг», из которого ушел Дирк Куйт
26 ноября 2022, 06:00 | Обновлено 26 ноября 2022, 06:10
271
0
Нидерландский специалист Дик Адвокат собирается вскоре возобновить тренерскую деятельность.
Ожидается, что 75-летний специалист возглавит нидерландский клуб «Ден Хааг», который недавно покинул Дирк Куйт.
Клуб и тренер уже стороны согласовали детали контракта, и официальное объявление будет сделано в начале следующей недели.
После 14 туров «Ден Хааг» занимает 17-е место чемпионата Нидерландов.
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