Дик Адвокат собирается возобновить тренерскую деятельность

Нидерландский специалист Дик Адвокат собирается вскоре возобновить тренерскую деятельность.

Ожидается, что 75-летний специалист возглавит нидерландский клуб «Ден Хааг», который недавно покинул Дирк Куйт.

Клуб и тренер уже стороны согласовали детали контракта, и официальное объявление будет сделано в начале следующей недели.

После 14 туров «Ден Хааг» занимает 17-е место чемпионата Нидерландов.