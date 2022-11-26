Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Дик Адвокат собирается возобновить тренерскую деятельность
Нидерланды
26 ноября 2022, 06:00 | Обновлено 26 ноября 2022, 06:10
271
0

Дик Адвокат собирается возобновить тренерскую деятельность

75-летний специалист возглавит клуб «Ден Хааг», из которого ушел Дирк Куйт

26 ноября 2022, 06:00 | Обновлено 26 ноября 2022, 06:10
271
0
Дик Адвокат собирается возобновить тренерскую деятельность
Getty Images/Global Images Ukraine. Дик Адвокат

Нидерландский специалист Дик Адвокат собирается вскоре возобновить тренерскую деятельность.

Ожидается, что 75-летний специалист возглавит нидерландский клуб «Ден Хааг», который недавно покинул Дирк Куйт.

Клуб и тренер уже стороны согласовали детали контракта, и официальное объявление будет сделано в начале следующей недели.

После 14 туров «Ден Хааг» занимает 17-е место чемпионата Нидерландов.

По теме:
Президент ФХУ подал заявление на исключение из состава членов НОК
Источник: УАФ готова предложить Реброву 7-летний контракт
ОФИЦИАЛЬНО. Рейнджерс уволил Ван Бронкхорста с поста главного тренера
Дик Адвокат АДО Ден Хаг назначение тренера отставка Дирк Куйт
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Voetbal International
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Ворскла: «Игроки Шахтера не поняли, за что Балакин дал пенальти»
Футбол | 25 ноября 2022, 09:15 6
ВИДЕО. Ворскла: «Игроки Шахтера не поняли, за что Балакин дал пенальти»
ВИДЕО. Ворскла: «Игроки Шахтера не поняли, за что Балакин дал пенальти»

Полтавчане разочарованы судейством в матче с «горняками»

ФОТО. Вернулся? Нигерийский легионер Динамо тренируется с командой
Футбол | 25 ноября 2022, 20:35 0
ФОТО. Вернулся? Нигерийский легионер Динамо тренируется с командой
ФОТО. Вернулся? Нигерийский легионер Динамо тренируется с командой

Бенито провел тренировку с киевским клубом

Где смотреть онлайн матч чемпионата мира Аргентина – Мексика
Футбол | 26.11.2022, 04:12
Где смотреть онлайн матч чемпионата мира Аргентина – Мексика
Где смотреть онлайн матч чемпионата мира Аргентина – Мексика
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Хорошо, что у нас только два братских народа»
Футбол | 25.11.2022, 13:42
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Хорошо, что у нас только два братских народа»
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Хорошо, что у нас только два братских народа»
Футбол против соккера. Турнирные таблицы групп A и B после 2-го тура ЧМ
Футбол | 26.11.2022, 01:10
Футбол против соккера. Турнирные таблицы групп A и B после 2-го тура ЧМ
Футбол против соккера. Турнирные таблицы групп A и B после 2-го тура ЧМ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Феномен от Испании, Роналду дисквалифицирован, ставим на Гану
ВИДЕО. Феномен от Испании, Роналду дисквалифицирован, ставим на Гану
24.11.2022, 12:26
Футбол
Футболистам Саудовской Аравии подарили машины за победу над Аргентиной
Футболистам Саудовской Аравии подарили машины за победу над Аргентиной
25.11.2022, 17:21 4
Футбол
Португалия – Гана – 3:2. Видео голов и обзор матча
Португалия – Гана – 3:2. Видео голов и обзор матча
24.11.2022, 19:55 2
Футбол
НОЙЕР: «Они могут забрать повязку, но никогда не заставят нас замолчать»
НОЙЕР: «Они могут забрать повязку, но никогда не заставят нас замолчать»
24.11.2022, 07:51 5
Футбол
Женская сборная Украины крупно проиграла Литве в отборе на чемпионат Европы
Женская сборная Украины крупно проиграла Литве в отборе на чемпионат Европы
24.11.2022, 21:32 4
Баскетбол
лукашенко пригрозил полным уничтожением Украины
лукашенко пригрозил полным уничтожением Украины
24.11.2022, 12:55 15
Война
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
24.11.2022, 01:00
Биатлон
Украина проиграла Узбекистану в 1/4 финала командного ЧМ по шахматам
Украина проиграла Узбекистану в 1/4 финала командного ЧМ по шахматам
24.11.2022, 00:27
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности