Чемпионат мира26 ноября 2022, 04:23 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 26 ноября
Важные события во всех видах спорта
26 ноября 2022, 04:23 |
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В субботу, 26 ноября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FanSport.
ФУТБОЛ
11:00 Тунис – Австралия
13:00 Ингулец – Верес
14:00 Динамо Киев – Металлист 1925
14:00 Польша – Саудовская Аравия
18:00 Франция – Дания
21:00 Аргентина – Мексика
ТЕННИС
12:00 Никола Милоевич – Алексей Крутых
14:00 Италия – Канада
14:00 Магали Кемпен – Дарья Снигур
БАСКЕТБОЛ
17:00 Вентспилс – Прометей
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