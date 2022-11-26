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Чемпионат мира
26 ноября 2022, 04:23 |
27
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 26 ноября

Важные события во всех видах спорта

26 ноября 2022, 04:23 |
27
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 26 ноября
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В субботу, 26 ноября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FanSport.

ФУТБОЛ

11:00 Тунис – Австралия

2.14 – 3.28 – 3.74

13:00 Ингулец – Верес

2.75 – 3.15 – 2.70

14:00 Динамо Киев – Металлист 1925

1.26 – 5.50 – 12.50

14:00 Польша – Саудовская Аравия

1.73 – 3.74 – 5.15

18:00 Франция – Дания

1.78 – 3.72 – 5.05

21:00 Аргентина – Мексика

1.54 – 4.20 – 6.60

ТЕННИС

12:00 Никола Милоевич – Алексей Крутых

1.71 – 2.10

14:00 Италия – Канада

2.73 – 1.44

14:00 Магали Кемпен – Дарья Снигур

3.01 – 1.37

БАСКЕТБОЛ

17:00 Вентспилс – Прометей

6.40 – 1.09

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Источник Sport.ua
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