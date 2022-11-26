Другие новости26 ноября 2022, 02:27 | Обновлено 26 ноября 2022, 02:45
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Шахтер (ж) – Динамо (ж). Первое женское Классико. Смотреть онлайн. LIVE
Смотрите 26 ноября в 12:00 видеотрансляцию женского футбольного матча
26 ноября 2022, 02:27 | Обновлено 26 ноября 2022, 02:45
33
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26 ноября в 12:00 состоится матч женского чемпионата Украины по футболу.
На поле «Княжа Арены» в с. Счастливое под Киевом выйдут женские команды «Шахтер» Донецк и «Динамо» Киев.
Это будет первое в истории чемпионатов Украины женское Украинское Классико.
Лидеры ЧУ: «Ворскла» (27 очков), «Кривбасс» (24), «Шахтер» (18), «Динамо» (16).
Чемпионат Украины среди женщин. Турнирная таблица
Шахтер (ж) – Динамо (ж). Первое женское Классико. Смотреть онлайн. LIVE
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