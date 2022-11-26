26 ноября в 12:00 состоится матч женского чемпионата Украины по футболу.

На поле «Княжа Арены» в с. Счастливое под Киевом выйдут женские команды «Шахтер» Донецк и «Динамо» Киев.

Это будет первое в истории чемпионатов Украины женское Украинское Классико.

Лидеры ЧУ: «Ворскла» (27 очков), «Кривбасс» (24), «Шахтер» (18), «Динамо» (16).

Чемпионат Украины среди женщин. Турнирная таблица

Шахтер (ж) – Динамо (ж). Первое женское Классико. Смотреть онлайн. LIVE