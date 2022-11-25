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Украина. Премьер лига
25 ноября 2022, 21:42 |
285
2

Кривбасс и Днепр-1 рассудит Монзуль. Судейские назначения 15-го тура УПЛ

Система VAR будет задействована на матче «Кривбасс» – «Днепр-1»

25 ноября 2022, 21:42 |
285
2
Кривбасс и Днепр-1 рассудит Монзуль. Судейские назначения 15-го тура УПЛ
Instagram. Катерина Монзуль

Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на матчи 15-го тура УПЛ.

15-й тур

26 ноября

13:00. «Ингулец» – «Верес». Петрово. Стадион «Ингулец». Арбитр – Кривушкин Д.В. (Харьков).

14:00. «Динамо» – «Металлист 1925». Киев. Стадион «Динамо» им. В.В. Лобановского. Арбитр – Козыряцкий М.С. (Запорожье).

27 ноября

«Львов» – «Колос». Львов. Стадион СКИФ. Арбитр – Иванов Ю.В. (Донецкая обл.).

«Заря» – «Минай». Киев. Стадион «Динамо» им. В.В. Лобановского. Арбитр – Деревинский А.А. (Хмельницкий).

28 ноября

13:00. «Александрия» – «Рух». Александрия. Стадион «Ника». Арбитр – Шурман Д.Л. (Киевская обл.).

14:00. «Кривбасс – «Днепр-1». Кривой Рог. Стадион «Горняк». Арбитр – Монзуль К.В. (Харьков), Арбитр ВАР – Копиевский В.В. (Кропивницкий).

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Источник Комитет арбитров УАФ
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Комментарии 2
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avk2307
Интересно кто вар заказал?
Кривбас или Шахтер?
Я думаю шахту и судя по игре с ворсклой , первый вар уже оправдал себя
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