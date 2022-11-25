Кривбасс и Днепр-1 рассудит Монзуль. Судейские назначения 15-го тура УПЛ
Система VAR будет задействована на матче «Кривбасс» – «Днепр-1»
Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на матчи 15-го тура УПЛ.
15-й тур
26 ноября
13:00. «Ингулец» – «Верес». Петрово. Стадион «Ингулец». Арбитр – Кривушкин Д.В. (Харьков).
14:00. «Динамо» – «Металлист 1925». Киев. Стадион «Динамо» им. В.В. Лобановского. Арбитр – Козыряцкий М.С. (Запорожье).
27 ноября
«Львов» – «Колос». Львов. Стадион СКИФ. Арбитр – Иванов Ю.В. (Донецкая обл.).
«Заря» – «Минай». Киев. Стадион «Динамо» им. В.В. Лобановского. Арбитр – Деревинский А.А. (Хмельницкий).
28 ноября
13:00. «Александрия» – «Рух». Александрия. Стадион «Ника». Арбитр – Шурман Д.Л. (Киевская обл.).
14:00. «Кривбасс – «Днепр-1». Кривой Рог. Стадион «Горняк». Арбитр – Монзуль К.В. (Харьков), Арбитр ВАР – Копиевский В.В. (Кропивницкий).
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