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Чемпионат мира
25 ноября 2022, 19:18 | Обновлено 25 ноября 2022, 19:24
127
0

Кевин ДЕ БРЮЙНЕ: «Бельгия не может играть как Ман Сити»

Бельгийский вингер – о выступлении за сборную Бельгии

25 ноября 2022, 19:18 | Обновлено 25 ноября 2022, 19:24
127
0
Кевин ДЕ БРЮЙНЕ: «Бельгия не может играть как Ман Сити»
Getty Images/Global Images Ukraine

Полузащитник Кевин де Брюйне заявил, что сборная Бельгии не в состоянии играть как, скажем, «Манчестер Сити», цвета которого, как известно, игрок защищает на клубном уровне.

Напомним, в 1-м туре мундиаля, который проходит в Катаре, бельгийцы обыграли Канаду со счетом 1:0, а де Брюйне по итогам матча был признан его лучшим игроком.

«Мы не можем играть как «Манчестер Сити». В сборной ты подстраиваешься под игроков, которые тебя окружают.

Расстраивает ли меня это иногда? Да, но мне нужно меньше показывать это, хотя это совершенство, к которому я стремлюсь», – сказал Кевин де Брюйне.

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Кевин де Брюйне сборная Бельгии по футболу ЧМ-2022 по футболу
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Источник Goal.com
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