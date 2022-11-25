Кевин ДЕ БРЮЙНЕ: «Бельгия не может играть как Ман Сити»
Бельгийский вингер – о выступлении за сборную Бельгии
Полузащитник Кевин де Брюйне заявил, что сборная Бельгии не в состоянии играть как, скажем, «Манчестер Сити», цвета которого, как известно, игрок защищает на клубном уровне.
Напомним, в 1-м туре мундиаля, который проходит в Катаре, бельгийцы обыграли Канаду со счетом 1:0, а де Брюйне по итогам матча был признан его лучшим игроком.
«Мы не можем играть как «Манчестер Сити». В сборной ты подстраиваешься под игроков, которые тебя окружают.
Расстраивает ли меня это иногда? Да, но мне нужно меньше показывать это, хотя это совершенство, к которому я стремлюсь», – сказал Кевин де Брюйне.
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