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Чемпионат мира
25 ноября 2022, 16:31 | Обновлено 25 ноября 2022, 16:34
938
1

ВИДЕО. Сенегал оформил два гола в ворота сборной Катара

Африкансая сборная нацелена на первую победу в группе

25 ноября 2022, 16:31 | Обновлено 25 ноября 2022, 16:34
938
1
ВИДЕО. Сенегал оформил два гола в ворота сборной Катара
Getty Images/Global Images Ukraine

Сенегал в матче второго тура чемпионата мира играет против Катара. Африканская сборная забила по голу в конце первого и начале второго тайма силами Диа и Дьедью.

Похоже, Катару перед последним туром и матчем с Нидерландами особо рассчитывать не на что.

Гол Диа

Гол Дьедью

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Источник Sport.ua
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Dar Veter
Третья игра в группе 2:0. Пора свистеть.)
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