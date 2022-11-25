Чемпионат мира25 ноября 2022, 16:31 | Обновлено 25 ноября 2022, 16:34
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ВИДЕО. Сенегал оформил два гола в ворота сборной Катара
Африкансая сборная нацелена на первую победу в группе
25 ноября 2022, 16:31 | Обновлено 25 ноября 2022, 16:34
938
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Сенегал в матче второго тура чемпионата мира играет против Катара. Африканская сборная забила по голу в конце первого и начале второго тайма силами Диа и Дьедью.
Похоже, Катару перед последним туром и матчем с Нидерландами особо рассчитывать не на что.
Гол Диа
Гол Дьедью
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Третья игра в группе 2:0. Пора свистеть.)
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