ВИДЕО. Сенегал оформил два гола в ворота сборной Катара

Сенегал в матче второго тура чемпионата мира играет против Катара. Африканская сборная забила по голу в конце первого и начале второго тайма силами Диа и Дьедью.

Похоже, Катару перед последним туром и матчем с Нидерландами особо рассчитывать не на что.

Гол Диа

Гол Дьедью