Когда Десна вернется в УПЛ? В клубе не готовы говорить об этом

Черниговская «Десна» решила не участвовать в сезоне УПЛ, так как российские оккупанты на старте вторжения разрушили стадион и базу клуба.

Однако за командой остается место в УПЛ, но президент Владимир Левин не готов называть сроки возвращения «Десны» в футбол.

«Возвращение в УПЛ? Не могу вам сказать. Мы еще не приняли этого решения. Должно произойти много событий, от которых это будет зависеть. Главное из них – победа Украины в войне с агрессором. После этого необходимо начать строительство академии, собрать команду – не только футболистов, но и обслуживающий их персонал.



К слову, пользуясь возможностью, хочу еще раз поблагодарить ВСУ за то, что они освободили Чернигов, за их самоотверженность. Это была одна из наших первых серьезных побед в этой войны, которая оказала существенное влияние на моральный дух всех украинцев.

Стадион немного привели в порядок, устранили последствия разрушений. Поле в плачевном состоянии. Гостиницу на зиму законсервировали, так как до окончания войны заниматься ее ремонтом нет смысла», — сказал Левин.