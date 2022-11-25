Будет ли первый успех хозяев? Составы на матч Катар - Сенегал

Сборная Катара, которая проиграла стартовый матч чемпионата мира Эквадору, сыграет против Сенегала, который в своей первой встрече уступил Нидерландам.

Стартовые составы команд.

Катар: Баршам, Корреа, Мохамад, Кхукхи, Хассан, Ахмед, Аль Хейдос, Будиаф, Мадибо, Афиф, Абдулла

Сенегал: Э.Менди, Сабали, Кулибали, Диалло, Якобс, Н.Менди, Диатта, Гуйе, Сарр, Диа, Дьедью

Матч стартует в 15:00.