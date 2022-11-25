Чемпионат мира25 ноября 2022, 14:11 |
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Будет ли первый успех хозяев? Составы на матч Катар - Сенегал
У Катара второй шанс набрать очки на ЧМ-2022
25 ноября 2022, 14:11 |
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Сборная Катара, которая проиграла стартовый матч чемпионата мира Эквадору, сыграет против Сенегала, который в своей первой встрече уступил Нидерландам.
Стартовые составы команд.
Катар: Баршам, Корреа, Мохамад, Кхукхи, Хассан, Ахмед, Аль Хейдос, Будиаф, Мадибо, Афиф, Абдулла
Сенегал: Э.Менди, Сабали, Кулибали, Диалло, Якобс, Н.Менди, Диатта, Гуйе, Сарр, Диа, Дьедью
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