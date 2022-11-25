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  4. Йовичевич оценил Шахтер: команде - 10 баллов, себе - 7-8
Чемпионат мира
25 ноября 2022, 14:29 |
189
0

Йовичевич оценил Шахтер: команде - 10 баллов, себе - 7-8

Тренер доволен прогрессом команды

25 ноября 2022, 14:29 |
189
0
Йовичевич оценил Шахтер: команде - 10 баллов, себе - 7-8
ФК Шахтер

Тренер «Шахтера» Игор Йовичевич подвел итоги первой части сезона, в которой команда заняла 3-е место в группе Лиги чемпионов, а в УПЛ идет на 2-й позиции.

«Первая часть сезона была незабываемой - и для меня, и для команды, и для болельщиков. Сыграли в Лиге чемпионов, но нужно сказать, что для нас это сделала другая команда, сделал Де Дзерби. За это поблагодарить, но мы показали, что эта команда может сыграть в ЛЧ лучше, чем сыграла в прошлом сезоне».

«Эти шесть матчей еврокубка показали наш потенциал, но где-то опыта не хватило. Дистанция чемпионата, где 30 матчей, покажет больше, там могут быть перепады. Сейчас мы хотим уже своей командой стать чемпионом и снова быть в Лиге чемпионов. Потенциал у команды очень большой».

«За половину сезона команде поставлю 10 баллов, а себе - 7 или 8. Было несколько провальных для меня матчей. Но это праздник, когда ты можешь можешь наблюдать игру Судакова, Мудрика, Бондаренко, Крыськива и других пацанов», — сказал Йовичевич.

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Источник ФК Шахтер Донецк
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