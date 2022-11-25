Другие новости25 ноября 2022, 13:36 | Обновлено 25 ноября 2022, 13:40
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ВИДЕО. У Роналду новые рекорды, травма Неймара, ставим на Англию
Главные новости дня и прогноз на главные матчи
25 ноября 2022, 13:36 | Обновлено 25 ноября 2022, 13:40
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1. Роналду стал абсолютным лидером в истории чемпионатов мира
2. Впервые с 1986 года 1-й тур ЧМ прошел без удалений
3. Уволился титул UFC в полутяжелом весе
4. Врач сборной Бразилии рассказал подробности о травме Неймара
5. Прогноз на матч Анлия – США
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