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25 ноября 2022, 13:36 | Обновлено 25 ноября 2022, 13:40
734
0

ВИДЕО. У Роналду новые рекорды, травма Неймара, ставим на Англию

Главные новости дня и прогноз на главные матчи

25 ноября 2022, 13:36 | Обновлено 25 ноября 2022, 13:40
734
0
ВИДЕО. У Роналду новые рекорды, травма Неймара, ставим на Англию
Getty Images/Global Images Ukraine

1. Роналду стал абсолютным лидером в истории чемпионатов мира
2. Впервые с 1986 года 1-й тур ЧМ прошел без удалений
3. Уволился титул UFC в полутяжелом весе
4. Врач сборной Бразилии рассказал подробности о травме Неймара
5. Прогноз на матч Анлия – США

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Источник Sport.ua
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