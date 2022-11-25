ВИДЕО. У Роналду новые рекорды, травма Неймара, ставим на Англию

1. Роналду стал абсолютным лидером в истории чемпионатов мира

2. Впервые с 1986 года 1-й тур ЧМ прошел без удалений

3. Уволился титул UFC в полутяжелом весе

4. Врач сборной Бразилии рассказал подробности о травме Неймара

5. Прогноз на матч Анлия – США

Эти и другие важные новости дня, смотрите в видеоновостях Sport.ua в партнерстве с Parimatch.