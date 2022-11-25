Все рекорды - Бэйла. Гарет установил очередной достижение сборной Уэльса
Проводит 110-й матч в сборной
Лидер сборной Уэльса Гарет Бэйл вышел в основе на матч чемпионата мира против Ирана. Для вингера это 110-й поединок в составе национальной команды, что стало рекордом.
Бэйл опередил Криса Гантера. При этом Гантер остался на лавке запасных, но имеет шанс догнать Гарета.
Кроме того, игрок «Лос-Анджелеса» является лучшим бомбардиром в истории национальной сборной - у Бэйла 41 гол. На втором месте Иан Раш - 28 мячей.
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