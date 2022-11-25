Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Шахтер заслуженно обыграл Ворсклу. VAR сказал - рука»
Тренер оценил последний матч года
Наставник Игор Йовичевич оценил победу «Шахтера» над «Ворсклой» со счетом 3:2. Команда выиграла благодаря пенальти в конце матча, а до этого был не реализован еще один пенальти.
«Ворскла» была возмущена ситуацией с судейством.
«Думаю, что у «Ворсклы» мы заслужили выиграть с большим счетом, хотя матч был тяжелым. Если бы Траоре забил пенальти, то уже бы закрыли игру и все было нормально».
«А так соперник нас наказал, сравняли счет. Пенальти не видел, но сказали, что была рука. И VAR сказал - рука», — отметил Йовичевич.
Команда уходит на зимний перерыв на 2-м месте с отставанием от лидера в 5 пунктов.
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глупая и случайная ошибка защитника, которая никак не влияла на суть эпизода.
но по букве это был пенальти.
разочарование Скрипника понятно, но все по правилам.