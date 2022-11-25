Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Шахтер заслуженно обыграл Ворсклу. VAR сказал - рука»

Наставник Игор Йовичевич оценил победу «Шахтера» над «Ворсклой» со счетом 3:2. Команда выиграла благодаря пенальти в конце матча, а до этого был не реализован еще один пенальти.

«Ворскла» была возмущена ситуацией с судейством.

«Думаю, что у «Ворсклы» мы заслужили выиграть с большим счетом, хотя матч был тяжелым. Если бы Траоре забил пенальти, то уже бы закрыли игру и все было нормально».

«А так соперник нас наказал, сравняли счет. Пенальти не видел, но сказали, что была рука. И VAR сказал - рука», — отметил Йовичевич.

Команда уходит на зимний перерыв на 2-м месте с отставанием от лидера в 5 пунктов.