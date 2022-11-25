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  4. Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Шахтер заслуженно обыграл Ворсклу. VAR сказал - рука»
Украина. Премьер лига
25 ноября 2022, 12:51 | Обновлено 25 ноября 2022, 13:02
324
1

Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Шахтер заслуженно обыграл Ворсклу. VAR сказал - рука»

Тренер оценил последний матч года

25 ноября 2022, 12:51 | Обновлено 25 ноября 2022, 13:02
324
1
Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Шахтер заслуженно обыграл Ворсклу. VAR сказал - рука»
ФК Шахтер

Наставник Игор Йовичевич оценил победу «Шахтера» над «Ворсклой» со счетом 3:2. Команда выиграла благодаря пенальти в конце матча, а до этого был не реализован еще один пенальти.

«Ворскла» была возмущена ситуацией с судейством.

«Думаю, что у «Ворсклы» мы заслужили выиграть с большим счетом, хотя матч был тяжелым. Если бы Траоре забил пенальти, то уже бы закрыли игру и все было нормально».

«А так соперник нас наказал, сравняли счет. Пенальти не видел, но сказали, что была рука. И VAR сказал - рука», — отметил Йовичевич.

Команда уходит на зимний перерыв на 2-м месте с отставанием от лидера в 5 пунктов.

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Источник ФК Шахтер Донецк
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Комментарии 1
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Gargantua
вар справедлив, но победа не логична.
глупая и случайная ошибка защитника, которая никак не влияла на суть эпизода.
но по букве это был пенальти.
разочарование Скрипника понятно, но все по правилам.
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