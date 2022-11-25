Уэльс – Иран. Стартовые составы команд

В четверг, 24 ноября, состоится матч группового раунда чемпионата мира 2022, в котором встретятся национальные сборные Уэльса и Ирана.

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Стартовые составы команд:

Уэльс: Хеннесси – Мефам, Родон, Дэвис, Ампаду, Робертс, Рэмзи, Уилсон, Уильямс, Бэйл, Мур.

Иран: Хоссейни – Резаеян, Пуралиганджи, Хоссейни, Мохаммади, Голизаде, Эззатолахи, Нуруллахи, Хаджсафи, Азмун, Тареми.

Поединок состоится на стадионе «Ахмед бин Али» в Эр-Райяне. Начало матча в 12:00 по киевскому времени.