Чемпионат мира25 ноября 2022, 11:15 |
146
0
Уэльс – Иран. Стартовые составы команд
В Эр-Райяне стартует второй тур группового раунда чемпионата мира
25 ноября 2022, 11:15 |
146
0
В четверг, 24 ноября, состоится матч группового раунда чемпионата мира 2022, в котором встретятся национальные сборные Уэльса и Ирана.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Стартовые составы команд:
Уэльс: Хеннесси – Мефам, Родон, Дэвис, Ампаду, Робертс, Рэмзи, Уилсон, Уильямс, Бэйл, Мур.
Иран: Хоссейни – Резаеян, Пуралиганджи, Хоссейни, Мохаммади, Голизаде, Эззатолахи, Нуруллахи, Хаджсафи, Азмун, Тареми.
Поединок состоится на стадионе «Ахмед бин Али» в Эр-Райяне. Начало матча в 12:00 по киевскому времени.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 24 ноября 2022, 19:55 2
Смотрите видеообзор матча чемпионата мира
Футбол | 24 ноября 2022, 23:01 0
Смотрите видеообзор матча чемпионата мира в Катаре
Футбол | 24.11.2022, 20:00
Футбол | 25.11.2022, 07:57
Футбол | 25.11.2022, 07:29
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
24.11.2022, 19:07 4
23.11.2022, 08:07 5
24.11.2022, 14:55
24.11.2022, 12:55 14
23.11.2022, 09:03 6
23.11.2022, 16:59 14
24.11.2022, 16:50 2
23.11.2022, 12:40