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Чемпионат мира
25 ноября 2022, 11:15 |
146
0

Уэльс – Иран. Стартовые составы команд

В Эр-Райяне стартует второй тур группового раунда чемпионата мира

25 ноября 2022, 11:15 |
146
0
Уэльс – Иран. Стартовые составы команд
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 24 ноября, состоится матч группового раунда чемпионата мира 2022, в котором встретятся национальные сборные Уэльса и Ирана.

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Стартовые составы команд:

Уэльс: Хеннесси – Мефам, Родон, Дэвис, Ампаду, Робертс, Рэмзи, Уилсон, Уильямс, Бэйл, Мур.

Иран: Хоссейни – Резаеян, Пуралиганджи, Хоссейни, Мохаммади, Голизаде, Эззатолахи, Нуруллахи, Хаджсафи, Азмун, Тареми.

Поединок состоится на стадионе «Ахмед бин Али» в Эр-Райяне. Начало матча в 12:00 по киевскому времени.

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Источник Sport.ua
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