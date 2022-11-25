Матч с Германией установил рекорд ТВ-трансляций в Японии в 2022-м

В среду, 23 ноября, в Дохе прошел матч первого тура ЧМ-2022 Германия – Япония. Япония сенсационно победила 2:1.

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В Японии эту встречу посмотрели 26,19 миллиона телезрителей. Это 71,3% от всех, кто в то время смотрел телевизор.

Отметим, что это рекордные показатели по охвату телеаудитории в Японии в текущем календарном году.