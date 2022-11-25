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  4. Матч с Германией установил рекорд ТВ-трансляций в Японии в 2022-м
Чемпионат мира
25 ноября 2022, 09:31 |
351
1

Матч с Германией установил рекорд ТВ-трансляций в Японии в 2022-м

Встречу чемпионата мира смотрели более 26 миллионов японцев

25 ноября 2022, 09:31 |
351
1
Матч с Германией установил рекорд ТВ-трансляций в Японии в 2022-м
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 23 ноября, в Дохе прошел матч первого тура ЧМ-2022 Германия – Япония. Япония сенсационно победила 2:1.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В Японии эту встречу посмотрели 26,19 миллиона телезрителей. Это 71,3% от всех, кто в то время смотрел телевизор.

Отметим, что это рекордные показатели по охвату телеаудитории в Японии в текущем календарном году.

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Источник ФИФА
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Комментарии 1
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Ivan Vismutenko
Это они уже присоединились после 1:1.  Знаем мы таких зрителей. Как только гол, так стрим лагает и повтор фиг увидишь.
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