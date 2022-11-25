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Чемпионат мира
25 ноября 2022, 07:57 | Обновлено 25 ноября 2022, 08:03
892
1

Аналитики спрогнозировали состав плей-офф чемпионата мира после 1-го тура

Аргентина в финале? Теперь в это сложно поверить

25 ноября 2022, 07:57 | Обновлено 25 ноября 2022, 08:03
892
1
Аналитики спрогнозировали состав плей-офф чемпионата мира после 1-го тура
Getty Images/Global Images Ukraine

Аналитики компании Gracenote обновили свою версию самой вероятной сетки плей-офф на чемпионате мира в Катаре.

Что касается стадии 1/8 финала, то вместо Мексики и Аргентины в плей-офф теперь проходят Саудовская Аравия и Япония, вместо Ирана – США. Аргентина перемещается в другую половину сетки.

В четвертьфинале по такой схеме мы увидим Нидерланды, Данию, Испанию, Бразилию, Англию, Аргентину, Бельгию и Португалию.

По итогу мы получаем пары полуфиналов Бразилия – Нидерланды и Аргентина – Бельгия. В финале Бразилия побеждает Аргентину.

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Источник Nielsen
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Andr_Egor
Не согласен с Эквадором (Сенегал), а Англия вынесет Аргентину.  Аргентина никакая. Пусть они еще из группы выйдут
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