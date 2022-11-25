Аналитики спрогнозировали состав плей-офф чемпионата мира после 1-го тура
Аргентина в финале? Теперь в это сложно поверить
Аналитики компании Gracenote обновили свою версию самой вероятной сетки плей-офф на чемпионате мира в Катаре.
Что касается стадии 1/8 финала, то вместо Мексики и Аргентины в плей-офф теперь проходят Саудовская Аравия и Япония, вместо Ирана – США. Аргентина перемещается в другую половину сетки.
В четвертьфинале по такой схеме мы увидим Нидерланды, Данию, Испанию, Бразилию, Англию, Аргентину, Бельгию и Португалию.
По итогу мы получаем пары полуфиналов Бразилия – Нидерланды и Аргентина – Бельгия. В финале Бразилия побеждает Аргентину.
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