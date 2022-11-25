WTA25 ноября 2022, 07:41 |
1114
0
ФОТО. Марта Костюк в черном платье очаровала Дубай
Украинская теннисистка на стиле
25 ноября 2022, 07:41 |
1114
0
Украинская теннисистка Марта Костюк поделилась со своими подписчиками в инстаграме фотографиями с Дубая, за которые даже получила в комментариях огонек от чемпионки US Open 2021 Эммы Радукану.
С 5 по 11 декабря в Дубае пройдет 100-тысячник ITF, на котором Марта вероятно планирует сыграть.
Также в ее расписании есть турнир WTA 125 в Лиможе, который стартует 12 декабря. Далее она будет готовиться к новому сезону.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 24 ноября 2022, 19:55 2
Смотрите видеообзор матча чемпионата мира
Футбол | 25 ноября 2022, 05:19 0
В Одессе на стадионе «Черноморец» пройдет поединок 15-го тура украинской Премьер-лиги
Теннис | 24.11.2022, 13:59
Футбол | 24.11.2022, 14:36
Футбол | 24.11.2022, 12:26
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
24.11.2022, 18:28 2
24.11.2022, 10:52 1
23.11.2022, 15:21 6
23.11.2022, 15:20 1
24.11.2022, 07:51 5
24.11.2022, 19:07 4
24.11.2022, 21:32 4
23.11.2022, 17:13 8