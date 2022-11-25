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  4. ФОТО. Марта Костюк в черном платье очаровала Дубай
WTA
25 ноября 2022, 07:41 |
1114
0

ФОТО. Марта Костюк в черном платье очаровала Дубай

Украинская теннисистка на стиле

25 ноября 2022, 07:41 |
1114
0
ФОТО. Марта Костюк в черном платье очаровала Дубай
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк поделилась со своими подписчиками в инстаграме фотографиями с Дубая, за которые даже получила в комментариях огонек от чемпионки US Open 2021 Эммы Радукану.

С 5 по 11 декабря в Дубае пройдет 100-тысячник ITF, на котором Марта вероятно планирует сыграть.

Также в ее расписании есть турнир WTA 125 в Лиможе, который стартует 12 декабря. Далее она будет готовиться к новому сезону.

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