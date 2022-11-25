ВИДЕО. Как Ришарлисон готовился к своему голу на тренировках
Нападающий сборной Бразилии показал высокое исполнительское мастерство в матче с Сербией
В четверг, 24 ноября, в Лусаиле на стадионе «Лусаил Айконик» в матче 1-го тура чемпионата мира 2022 сборная Бразилии обыграла Сербию (2:0).
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Оба гола в матче забил нападающий «Тоттенхэма» Ришарлисон. Во время второго взятия ворот он сотворил настоящий шедевр. 25-летний форвард принял мяч спиной к воротам, но не растерялся и пробил через себя, эффектно поразив ворота сербской команды.
Стоит отметить, что Ришарлисон довольно часто отрабатывает такие удары на тренировках, что в итоге и принесло свои плоды.
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