Роналдо сдал положительный тест на коронавирус
46-летний бразилец был изолирован в отеле с симптомами гриппа
Бывший форвард сборной Бразилии Роналдо не присутствовал на стартовом матче бразильцев на чемпионате мира 2022, в котором селесао обыграли сборную Сербии (2:0).
Как оказалось, 46-летний бразилец сдал положительный тест на коронавирус и был изолирован в отеле. Его самочувствие нормальное, но есть симптомы гриппа.
Сам Роналдо сообщил в соцсетях: «Прошлой ночью я простудился. Я не слишком волновался, но этим утром я проснулся с легкими симптомами гриппа.
В итоге я прошел тест на COVID-19, чтобы развеять сомнения, и получил положительный результат. Следующие 5 дней я буду изолирован в своем гостиничном номере. Все хорошо. Я должен был смотреть матч на стадионе».
November 24, 2022
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Важные события во всех видах спорта
Олег Протасов пошел по стопам Андрея Шевченко