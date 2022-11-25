Роналдо сдал положительный тест на коронавирус

Бывший форвард сборной Бразилии Роналдо не присутствовал на стартовом матче бразильцев на чемпионате мира 2022, в котором селесао обыграли сборную Сербии (2:0).

Как оказалось, 46-летний бразилец сдал положительный тест на коронавирус и был изолирован в отеле. Его самочувствие нормальное, но есть симптомы гриппа.

Сам Роналдо сообщил в соцсетях: «Прошлой ночью я простудился. Я не слишком волновался, но этим утром я проснулся с легкими симптомами гриппа.

В итоге я прошел тест на COVID-19, чтобы развеять сомнения, и получил положительный результат. Следующие 5 дней я буду изолирован в своем гостиничном номере. Все хорошо. Я должен был смотреть матч на стадионе».