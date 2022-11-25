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Чемпионат мира
25 ноября 2022, 05:20 | Обновлено 25 ноября 2022, 05:21
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 25 ноября

Важные события во всех видах спорта

25 ноября 2022, 05:20 | Обновлено 25 ноября 2022, 05:21
32
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 25 ноября
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В пятницу, 25 ноября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FanSport.

ФУТБОЛ

12:00 Уэльс – Иран

2.20 – 3.13 – 3.78

13:00 Черноморец – Металлист Харьков

1.95 – 3.50 – 3.96

15:00 Катар – Сенегал

5.70 – 3.78 – 1.67

18:00 Нидерланды – Эквадор

1.77 – 3.64 – 5.05

21:00 Англия – США

1.50 – 4.58 – 7.10

ТЕННИС

12:00 Виталий Сачко – Томаш Махач

4.38 – 1.20

13:30 Андреа Пеллегрино – Алексей Крутых

1.62 – 2.26

14:00 Нома Акуге Ноха – Дарья Снигур

2.64 – 1.47

17:00 Австралия – Хорватия

2.93 – 1.39

БАСКЕТБОЛ

21:30 Барселона – Баскония

1.22 – 4.56

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Источник Sport.ua
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