Чемпионат мира25 ноября 2022, 05:20 | Обновлено 25 ноября 2022, 05:21
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 25 ноября
Важные события во всех видах спорта
25 ноября 2022, 05:20 | Обновлено 25 ноября 2022, 05:21
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В пятницу, 25 ноября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FanSport.
ФУТБОЛ
12:00 Уэльс – Иран
13:00 Черноморец – Металлист Харьков
15:00 Катар – Сенегал
18:00 Нидерланды – Эквадор
21:00 Англия – США
ТЕННИС
12:00 Виталий Сачко – Томаш Махач
13:30 Андреа Пеллегрино – Алексей Крутых
14:00 Нома Акуге Ноха – Дарья Снигур
17:00 Австралия – Хорватия
БАСКЕТБОЛ
21:30 Барселона – Баскония
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