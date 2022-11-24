Ришарлисон вывел Бразилию в лидеры. Турнирные таблицы ЧМ после 1-го тура

24 ноября на чемпионате мира 2022 в Катаре состоялись матчи первого тура в группах G и H.

Вечером в последнем матче 1-го тура сборная Бразилии победила Сербию (2:0).

Благодаря дублю Ришарлисона сборная Бразилии вышла в лидеры группы H.

ЧМ-2022. 1-й тур, 24 ноября

12:00. Швейцария – Камерун – 1:0

15:00. Уругвай – Южная Корея – 0:0

18:00. Португалия – Гана – 3:2

21:00. Бразилия – Сербия – 2:0

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