Чемпионат мира24 ноября 2022, 23:59 | Обновлено 25 ноября 2022, 00:27
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Ришарлисон вывел Бразилию в лидеры. Турнирные таблицы ЧМ после 1-го тура
С 20 по 24 ноября 2022 года состоялись 16 матчей 1-го тура чемпионат мира 2022
24 ноября 2022, 23:59 | Обновлено 25 ноября 2022, 00:27
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24 ноября на чемпионате мира 2022 в Катаре состоялись матчи первого тура в группах G и H.
Вечером в последнем матче 1-го тура сборная Бразилии победила Сербию (2:0).
Благодаря дублю Ришарлисона сборная Бразилии вышла в лидеры группы H.
ЧМ-2022. 1-й тур, 24 ноября
12:00. Швейцария – Камерун – 1:0
15:00. Уругвай – Южная Корея – 0:0
18:00. Португалия – Гана – 3:2
21:00. Бразилия – Сербия – 2:0
Турнирные таблицы
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