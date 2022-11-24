ВИДЕО. Как выглядел шедевральный гол Ришарлисона из-за ворот

В четверг, 24 ноября, в Лусаиле на стадионе «Лусаил Айконик» в матче 1-го тура чемпионата мира 2022 сборная Бразилии обыграла Сербию (2:0).

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Оба гола в матче забил нападающий «Тоттенхэма» Ришарлисон.

И если в первом моменте он оказался в нужном месте в нужное время и добил мяч в пустые ворота, то во время второго взятия ворот Ришарлисон сотворил настоящий шедевр. 25-летний форвард принял мяч спиной к воротам, но не растерялся и пробил через себя, эффектно поразив ворота сербской команды.

Официальный твиттер ФИФА предлагает взглянуть на этот гол с камеры из-за ворот. Повтора с такого ракурса в трансляции не было.