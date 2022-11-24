Чемпионат мира24 ноября 2022, 21:10 | Обновлено 24 ноября 2022, 23:45
55
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата мира Нидерланды – Эквадор
Матч второго тура группы A
24 ноября 2022, 21:10 | Обновлено 24 ноября 2022, 23:45
55
0
В пятницу, 25 ноября, состоится матч 2-го тура группового турнира чемпионата мира 2022, в котором сыграют сборные Нидерланды – Эквадор.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало встречи - в 18:00 по Киеву.
Нидерланды – Эквадор. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира
Игру можно посмотреть в прямом эфире на видеосервисе MEGOGO.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 24 ноября 2022, 07:51 5
Немецкий голкипер – об акции сборной перед игрой с Японией
Футбол | 24 ноября 2022, 05:40 2
Главные новости за 23 ноября на Sport.ua
Футбол | 24.11.2022, 17:12
Футбол | 24.11.2022, 22:29
Биатлон | 24.11.2022, 01:00
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
23.11.2022, 17:13 7
22.11.2022, 18:35 1
23.11.2022, 10:35 4
23.11.2022, 17:15
23.11.2022, 09:03 6
23.11.2022, 08:07 5
22.11.2022, 19:40 21
24.11.2022, 12:55 13