Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Где смотреть онлайн матч чемпионата мира Нидерланды – Эквадор
Чемпионат мира
24 ноября 2022, 21:10 | Обновлено 24 ноября 2022, 23:45
55
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата мира Нидерланды – Эквадор

Матч второго тура группы A

24 ноября 2022, 21:10 | Обновлено 24 ноября 2022, 23:45
55
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата мира Нидерланды – Эквадор
Getty Images/Global Images Ukraine

В пятницу, 25 ноября, состоится матч 2-го тура группового турнира чемпионата мира 2022, в котором сыграют сборные Нидерланды – Эквадор.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало встречи - в 18:00 по Киеву.

НидерландыЭквадор. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира

Игру можно посмотреть в прямом эфире на видеосервисе MEGOGO.

Parimatch
Сделать ставку Зробити ставку
1xBet
Сделать ставку Зробити ставку
FanSport
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
ВИДЕО. Как выглядел шедевральный гол Ришарлисона из-за ворот
Тиаго Силва стал самым возрастным игроком сборной Бразилии в истории ЧМ
Убийственный Ришарлисон. Бразилия эффектно дожала Сербию
сборная Нидерландов по футболу сборная Эквадора по футболу ЧМ-2022 по футболу где смотреть Нидерланды - Эквадор
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

НОЙЕР: «Они могут забрать повязку, но никогда не заставят нас замолчать»
Футбол | 24 ноября 2022, 07:51 5
НОЙЕР: «Они могут забрать повязку, но никогда не заставят нас замолчать»
НОЙЕР: «Они могут забрать повязку, но никогда не заставят нас замолчать»

Немецкий голкипер – об акции сборной перед игрой с Японией

Фиаско Германии и семь голов Испании на ЧМ, Шахтер победил Ворсклу в УПЛ
Футбол | 24 ноября 2022, 05:40 2
Фиаско Германии и семь голов Испании на ЧМ, Шахтер победил Ворсклу в УПЛ
Фиаско Германии и семь голов Испании на ЧМ, Шахтер победил Ворсклу в УПЛ

Главные новости за 23 ноября на Sport.ua

ФОТО. Парня выгнали из школы за легендарную прическу Роналдо
Футбол | 24.11.2022, 17:12
ФОТО. Парня выгнали из школы за легендарную прическу Роналдо
ФОТО. Парня выгнали из школы за легендарную прическу Роналдо
ВИДЕО. Ришарлисон открыл счет во 2-м тайме матча Бразилии и Сербии
Футбол | 24.11.2022, 22:29
ВИДЕО. Ришарлисон открыл счет во 2-м тайме матча Бразилии и Сербии
ВИДЕО. Ришарлисон открыл счет во 2-м тайме матча Бразилии и Сербии
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлон | 24.11.2022, 01:00
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Тайсон ФЬЮРИ: «Я побью Усика, а мне скажут - он слишком маленький, нельзя»
Тайсон ФЬЮРИ: «Я побью Усика, а мне скажут - он слишком маленький, нельзя»
23.11.2022, 17:13 7
Бокс
Назван состав сборной Украины по биатлону на первый этап Кубка мира
Назван состав сборной Украины по биатлону на первый этап Кубка мира
22.11.2022, 18:35 1
Биатлон
Фьюри рассказал, с кем подерется, если Усик откажется от боя за абсолюта
Фьюри рассказал, с кем подерется, если Усик откажется от боя за абсолюта
23.11.2022, 10:35 4
Бокс
Германия – Япония – 1:2. Еще одна сенсация. Видео голов и обзор матча
Германия – Япония – 1:2. Еще одна сенсация. Видео голов и обзор матча
23.11.2022, 17:15
Футбол
В Ньюкасле определились с позицией в отношении Роналду
В Ньюкасле определились с позицией в отношении Роналду
23.11.2022, 09:03 6
Футбол
Известны условия расторжения контракта Роналду с Манчестер Юнайтед
Известны условия расторжения контракта Роналду с Манчестер Юнайтед
23.11.2022, 08:07 5
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед разорвал контракт с Роналду
ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед разорвал контракт с Роналду
22.11.2022, 19:40 21
Футбол
лукашенко пригрозил полным уничтожением Украины
лукашенко пригрозил полным уничтожением Украины
24.11.2022, 12:55 13
Война
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности