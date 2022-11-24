Будет очередная сенсация? Гана сравняла счет в матче с Португалией

В эти минуты проходит матч первого тура группового раунда чемпионата мира 2022 между национальными сборными Португалии и Ганы.

На 73-й минуте, спустя 8 минут после того, как Криштиану Роналду открыл счет с пенальти, был восстановлен статус-кво. Забитым мячом отличился Аю.

Напомним, 37-летний Криштиану Роналду забивает на пятом Мундиале подряд.