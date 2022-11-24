Чемпионат мира24 ноября 2022, 19:34 | Обновлено 24 ноября 2022, 19:42
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Будет очередная сенсация? Гана сравняла счет в матче с Португалией
Уже спустя 8 минут после гола Криштиану Роналду аутсайдеры отыгрались
24 ноября 2022, 19:34 | Обновлено 24 ноября 2022, 19:42
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В эти минуты проходит матч первого тура группового раунда чемпионата мира 2022 между национальными сборными Португалии и Ганы.
На 73-й минуте, спустя 8 минут после того, как Криштиану Роналду открыл счет с пенальти, был восстановлен статус-кво. Забитым мячом отличился Аю.
Напомним, 37-летний Криштиану Роналду забивает на пятом Мундиале подряд.
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