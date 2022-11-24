Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Будет очередная сенсация? Гана сравняла счет в матче с Португалией
Чемпионат мира
24 ноября 2022, 19:34 | Обновлено 24 ноября 2022, 19:42
352
0

Будет очередная сенсация? Гана сравняла счет в матче с Португалией

Уже спустя 8 минут после гола Криштиану Роналду аутсайдеры отыгрались

24 ноября 2022, 19:34 | Обновлено 24 ноября 2022, 19:42
352
0
Будет очередная сенсация? Гана сравняла счет в матче с Португалией
Getty Images/Global Images Ukraine

В эти минуты проходит матч первого тура группового раунда чемпионата мира 2022 между национальными сборными Португалии и Ганы.

На 73-й минуте, спустя 8 минут после того, как Криштиану Роналду открыл счет с пенальти, был восстановлен статус-кво. Забитым мячом отличился Аю.

Напомним, 37-летний Криштиану Роналду забивает на пятом Мундиале подряд.

По теме:
Бразилия – Сербия. Текстовая трансляция матча
Тренер Южной Кореи БЕНТУ: «Мы будем играть агрессивно»
Тренер Уругвая АЛОНСО: «Мы хотели победить»
Криштиану Роналду сборная Португалии по футболу ЧМ-2022 по футболу Португалия - Гана
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Дания может выйти из состава ФИФА
Футбол | 24 ноября 2022, 14:37 8
Дания может выйти из состава ФИФА
Дания может выйти из состава ФИФА

Датчане готовы пойти дальше всего в своем протесте

Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
Футбол | 24 ноября 2022, 01:10 0
Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты

Мундиаль будет проходить с 20 ноября по 18 декабря в Катаре

Футбольный агент: «Во время ракетной атаки игроки Динамо упали на лед»
Футбол | 24.11.2022, 19:07
Футбольный агент: «Во время ракетной атаки игроки Динамо упали на лед»
Футбольный агент: «Во время ракетной атаки игроки Динамо упали на лед»
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлон | 24.11.2022, 01:00
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
ФОТО. Парня выгнали из школы за легендарную прическу Роналдо
Футбол | 24.11.2022, 17:12
ФОТО. Парня выгнали из школы за легендарную прическу Роналдо
ФОТО. Парня выгнали из школы за легендарную прическу Роналдо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Пресс-служба Ворсклы: «Теперь понятно, зачем Шахтеру ВАР»
Пресс-служба Ворсклы: «Теперь понятно, зачем Шахтеру ВАР»
23.11.2022, 18:35 9
Футбол
лукашенко пригрозил полным уничтожением Украины
лукашенко пригрозил полным уничтожением Украины
24.11.2022, 12:55 13
Война
Президент Реала Перес готов заплатить за Мудрика 80 млн евро
Президент Реала Перес готов заплатить за Мудрика 80 млн евро
22.11.2022, 16:02 25
Футбол
Известны условия расторжения контракта Роналду с Манчестер Юнайтед
Известны условия расторжения контракта Роналду с Манчестер Юнайтед
23.11.2022, 08:07 5
Футбол
Клуба еще нет, а уже проблемы. Роналду получил дисквалификацию на 2 матча
Клуба еще нет, а уже проблемы. Роналду получил дисквалификацию на 2 матча
23.11.2022, 21:25 5
Футбол
Сборная Украины в 1/4 финала ЧМ сыграет с чемпионами шахматной Олимпиады
Сборная Украины в 1/4 финала ЧМ сыграет с чемпионами шахматной Олимпиады
23.11.2022, 05:50 1
Другие виды
Фьюри рассказал, с кем подерется, если Усик откажется от боя за абсолюта
Фьюри рассказал, с кем подерется, если Усик откажется от боя за абсолюта
23.11.2022, 10:35 4
Бокс
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
23.11.2022, 02:40 2
MMA
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности