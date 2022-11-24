ВИДЕО. Есть рекорд! Роналду забивает на пяти чемпионатах мира
Португалец не может без свершений
Капитан сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду стал первым игроком, который забил как минимум один гол на пяти чемпионатах мира.
В эти минуты проходит матч первого тура группового раунда чемпионата мира 2022 между национальными сборными Португалии и Ганы.
На 65-й минуте Криштиану Роналду реализовал пенальти, который перед этим сам и заработал. 37-летний португалец забивает на пятом Мундиале подряд.
На четырех чемпионатах мира забивали бразилец Пеле, немцы Уве Зеелер, Мирослав Клозе и аргентинец Лионель Месси.
Роналду отличился на пяти мировых первенствах подряд начиная с 2006 года. Всего на чемпионатах мира португалец забил восемь мячей.
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