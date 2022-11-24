ВИДЕО. Есть рекорд! Роналду забивает на пяти чемпионатах мира

Капитан сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду стал первым игроком, который забил как минимум один гол на пяти чемпионатах мира.

В эти минуты проходит матч первого тура группового раунда чемпионата мира 2022 между национальными сборными Португалии и Ганы.

На 65-й минуте Криштиану Роналду реализовал пенальти, который перед этим сам и заработал. 37-летний португалец забивает на пятом Мундиале подряд.

На четырех чемпионатах мира забивали бразилец Пеле, немцы Уве Зеелер, Мирослав Клозе и аргентинец Лионель Месси.

Роналду отличился на пяти мировых первенствах подряд начиная с 2006 года. Всего на чемпионатах мира португалец забил восемь мячей.