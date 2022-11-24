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  4. ВИДЕО. Есть рекорд! Роналду забивает на пяти чемпионатах мира
Чемпионат мира
24 ноября 2022, 19:45 | Обновлено 24 ноября 2022, 21:26
3885
5

ВИДЕО. Есть рекорд! Роналду забивает на пяти чемпионатах мира

Португалец не может без свершений

24 ноября 2022, 19:45 | Обновлено 24 ноября 2022, 21:26
3885
5
ВИДЕО. Есть рекорд! Роналду забивает на пяти чемпионатах мира
Getty Images/Global Images Ukraine

Капитан сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду стал первым игроком, который забил как минимум один гол на пяти чемпионатах мира.

В эти минуты проходит матч первого тура группового раунда чемпионата мира 2022 между национальными сборными Португалии и Ганы.

На 65-й минуте Криштиану Роналду реализовал пенальти, который перед этим сам и заработал. 37-летний португалец забивает на пятом Мундиале подряд.

На четырех чемпионатах мира забивали бразилец Пеле, немцы Уве Зеелер, Мирослав Клозе и аргентинец Лионель Месси.

Роналду отличился на пяти мировых первенствах подряд начиная с 2006 года. Всего на чемпионатах мира португалец забил восемь мячей.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 5
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Am
Роналдо топ а тен хаг дно
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+4
⬆️
Блин.    Галактика CR7 уже носит имя Криштиану Роналду.    Придется ставить памятник на Марсе.
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+4
umnuy2
всё таки он крутой в футбике нереально-и показывает другим пример что в 37 если режимить можно шпилить отлично.
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+1
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India Life
Девочка выпросила пенальти
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-2
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