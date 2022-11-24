Роналду сыграл на пятом чемпионате мира и догнал Месси

У четвер, 24 листопада, проходить матч 1-го туру групового раунду чемпіонату світу 2022 року з футболу між збірними Португалії та Гани. В основі португальців вийшов капітан команди Кріштіану Роналду.

Португалець повторив світовий рекорд, зігравши на п'ятому чемпіонаті світу. Раніше він брав участь у чемпіонатах світу 2006, 2010, 2014 та 2018 років.

Крім Роналду, такого досягнення досягали Ліонель Мессі (Аргентина), Антоніо Карбахаль, Рафаель Маркес (обидва – Мексика) та Лотар Матеус (Німеччина).

Крім того, Роналду єдиний європеєць, котрий зіграв на 10 великих форумах. Кріштіану виступав на 5 чемпіонатах Європи.

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Португалия: Диогу Кошта, Рубен Диаш, Геррейру, Канселу, Данило, Отавиу, Бруну Фернандеш, Бернарду Силва, Рубен Невеш, Жоау Фелиш, Роналду

Гана: Ати, Салису, Парти, Андре Айю, Баба, Амарти, Уильямс, Мохаммед, Абдул Самед, Джику, Алиду