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  4. Мирча ЛУЧЕСКУ – о ракетных обстрелах: «Чего мне бояться?»
Украина. Первая лига
24 ноября 2022, 18:20 |
961
2

Мирча ЛУЧЕСКУ – о ракетных обстрелах: «Чего мне бояться?»

Тренер «Динамо» относится к ситуации спокойно

24 ноября 2022, 18:20 |
961
2
Мирча ЛУЧЕСКУ – о ракетных обстрелах: «Чего мне бояться?»
ФК Динамо Киев. Мирча Луческу

Главный тренер «Динамо» Киев Мирча Луческу в интервью румынским СМИ прокомментировал вчерашние ракетные обстрелы Украины:

«Если бы со мной было что-то не так, вы бы уже знали об этом. Все хорошо. Еще немного, суббота и среда, и мы закончили. Чего мне бояться? Только пусть на меня не упадет ракета. К сожалению, такие дела были 8 часов без электроэнергии.

Конечно, были проблемы с отоплением. Его восстановили впоследствии. Хуже всего то, что телевизионные передачи также прервались, и я не посмотрел матчи чемпионата мира. По всему остальному - со мной все в порядке».

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Комментарии 2
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Remark
Луческу послушать, так такое чувство, что семейная домашняя обстановка. Одно жаль - футбол не посмотрел)))
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-2
Mykhailo Stepanov
Єхай на*уй старий маразматик
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-7
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