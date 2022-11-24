Мирча ЛУЧЕСКУ – о ракетных обстрелах: «Чего мне бояться?»
Тренер «Динамо» относится к ситуации спокойно
Главный тренер «Динамо» Киев Мирча Луческу в интервью румынским СМИ прокомментировал вчерашние ракетные обстрелы Украины:
«Если бы со мной было что-то не так, вы бы уже знали об этом. Все хорошо. Еще немного, суббота и среда, и мы закончили. Чего мне бояться? Только пусть на меня не упадет ракета. К сожалению, такие дела были 8 часов без электроэнергии.
Конечно, были проблемы с отоплением. Его восстановили впоследствии. Хуже всего то, что телевизионные передачи также прервались, и я не посмотрел матчи чемпионата мира. По всему остальному - со мной все в порядке».
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