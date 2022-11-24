ФОТО. Парня выгнали из школы за легендарную прическу Роналдо

12-летнего мальчика Алфи Рэнсома выгнали из школы в Халле (Англия) за то, что он скопировал легендарную прическу Роналдо на чемпионате мира по футболу 2002 года. Алфи хотел носить знаменитую стрижку во время ЧМ-2022, и его мама Эмма Шоу согласилась на это.

Сообщается, что такая прическа пришлась не по вкусу Академии Сириуса Веста, где проходит обучение Рэнсом.

Эмма Шоу сообщила журналистам, что ей позвонили сотрудники школы и сказали, что ее сына отправили домой за нарушение школьных правил.

«В наши дни все школы направлены на то, чтобы принимать людей такими, какие они есть, и поощрять их быть уникальными и самими собой. Чем это отличается? Роналдо – один из любимых игроков моего сына, и это чемпионат мира.

Еще когда я была ребенком, всегда были тенденции в зависимости от того, что делали поп-звезды и знаменитости – мы сходили с ума по звездам.

Друзьям Альфи понравилась стрижка, и она сделала его по-настоящему счастливым и уверенным в себе.

Ему нравится школа, и он хотел ходить как обычно, но ему не разрешат вернуться, пока он не сбрил все это, что смешно, потому что это ничуть не повлияет на его обучение», – сказала мать Алфи.

Правила Академии Сириуса Веста в отношении униформы гласят: «Прически должны соответствовать жизни в Академии. Не должно быть никаких экстремальных причесок, таких как ирокез, выбритых «трамвайных» линий или неестественного цвета волос».