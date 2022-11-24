Уругвай – Южная Корея. Нуньес и Суарес в основе, Кавани в запасе

В четверг, 24 ноября, сборная Уругвая в первом туре чемпионата мира 2022 года сыграет с Южной Кореей. Матч в Дохе на стадионе «Эдьюкейшн Сити» начнется в 15:00 по Киеву, главный арбитр матча – Клеман Тюрпен из Франции.

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Стали известны стартовые составы команд на матч:

Уругвай: Роше, Хименес, Годин, Оливера, Касерес, Весино, Бентанкур, Вальверде, Пеллистри, Суарес, Нуньес

Южная Корея: Ким Сын Гю, Ким Чжин Су, Ким Мин Чжэ, Ким Мун Хван, Ким Йон Гвон, Чун Ву Юн, Хван Ин Бом, Сон Хын Мин, Ли Джэ Сон, На Санг Хо, Хван Ый Джо