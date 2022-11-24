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  4. Мистер ассистент. Шакири раздает голевые передачи на четвертом чемпионате
Чемпионат мира
24 ноября 2022, 13:34 |
267
0

Мистер ассистент. Шакири раздает голевые передачи на четвертом чемпионате

Партнеры любят его передачи

24 ноября 2022, 13:34 |
267
0
Мистер ассистент. Шакири раздает голевые передачи на четвертом чемпионате
Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня, 24 ноября, проходит матч 1-го тура ЧМ-2022 по футболу между сборными Швейцарии и Камеруна. На 48-й минуте игры счет в матче открыл форвард «Монако» Брель Эмболо после ассиста именитого Джердана Шакири. Шакири прострелил в центр штрафной площади, откуда Эмболо в касание точно пробил по воротам.

Шакири один из лучших ассистентов на чемпионатах мира и Европы среди швейцарцев. Джордан до этого отличился результативными передачами в 2016, 2018 и 2020 годах.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

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Источник Sport.ua
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