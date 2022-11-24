Мистер ассистент. Шакири раздает голевые передачи на четвертом чемпионате
Партнеры любят его передачи
Сегодня, 24 ноября, проходит матч 1-го тура ЧМ-2022 по футболу между сборными Швейцарии и Камеруна. На 48-й минуте игры счет в матче открыл форвард «Монако» Брель Эмболо после ассиста именитого Джердана Шакири. Шакири прострелил в центр штрафной площади, откуда Эмболо в касание точно пробил по воротам.
Шакири один из лучших ассистентов на чемпионатах мира и Европы среди швейцарцев. Джордан до этого отличился результативными передачами в 2016, 2018 и 2020 годах.
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