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Италия
24 ноября 2022, 13:08 |
1486
0

Экс-звезда Динамо попал в сферу интересов клуба из Серии А

Александар Драгович заинтересовал «Сампдорию»

24 ноября 2022, 13:08 |
1486
0
Экс-звезда Динамо попал в сферу интересов клуба из Серии А
Instagram. Александар Драгович

Центральный защитник сербской «Црвены Звезды» Александар Драгович попал в сферу интересов итальянской «Сампдории».

Главный тренер итальянского клуба Деян Станкович лично заинтересован в услугах Драговича. Станкович и Драгович знакомы по работе в «Црвене Звезде», с которой в прошлом году они выиграли национальный чемпионат.

Сообщается, что переговоры между сторонами пока что не начались, так как в первую очередь «моряки» должны от кого-то избавиться. К слову, контракт Драговича с «Црвеной Звездой» рассчитан до лета 2024 года.

Отметим, что с 2013 по 2016 года Александар выступал за киевское «Динамо». В составе украинского клуба он провел 111 матчей, в которых забил два гола. В августе 2016 года защитник перешел в «Байер» за 21 миллион евро.

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Источник Il Secolo XIX
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