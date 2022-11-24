Другие новости24 ноября 2022, 12:26 | Обновлено 24 ноября 2022, 12:28
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ВИДЕО. Феномен от Испании, Роналду дисквалифицирован, ставим на Гану
Главные новости дня и прогноз на главные матчи
24 ноября 2022, 12:26 | Обновлено 24 ноября 2022, 12:28
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1. Сборная Испании установила рекорд по владению мячом в матчах ЧМ
2. Главный тренер Канады Джон Хердман вошел в историю
3. Роналду получил дисквалификацию на 2 матча
4. Прогноз на матч Португалия – Гана
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