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24 ноября 2022, 12:26 | Обновлено 24 ноября 2022, 12:28
189
0

ВИДЕО. Феномен от Испании, Роналду дисквалифицирован, ставим на Гану

Главные новости дня и прогноз на главные матчи

24 ноября 2022, 12:26 | Обновлено 24 ноября 2022, 12:28
189
0
ВИДЕО. Феномен от Испании, Роналду дисквалифицирован, ставим на Гану
Getty Images/Global Images Ukraine

1. Сборная Испании установила рекорд по владению мячом в матчах ЧМ
2. Главный тренер Канады Джон Хердман вошел в историю
3. Роналду получил дисквалификацию на 2 матча
4. Прогноз на матч Португалия – Гана

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Источник Sport.ua
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