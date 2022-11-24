ВИДЕО. Феномен от Испании, Роналду дисквалифицирован, ставим на Гану

1. Сборная Испании установила рекорд по владению мячом в матчах ЧМ

2. Главный тренер Канады Джон Хердман вошел в историю

3. Роналду получил дисквалификацию на 2 матча

4. Прогноз на матч Португалия – Гана

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