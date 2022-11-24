Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Мбаппе и Жиру помирились
Чемпионат мира
24 ноября 2022, 12:40 | Обновлено 24 ноября 2022, 13:06
558
0

Мбаппе и Жиру помирились

Прекрасная атмосфера в коллективе

24 ноября 2022, 12:40 | Обновлено 24 ноября 2022, 13:06
558
0
Мбаппе и Жиру помирились
Getty Images/Global Images Ukraine. Оливье Жиру

Похоже, между форвардами сборной Франции Килианом Мбаппе и Оливье Жиру царит мир и взаимопонимание. Футболисты сборной Франции проводят время вместе – сидят за одним столом во время приемов пищи, а также выполняют многие упражнения на тренировках в паре. В свободное время они вместе играли в бильярд.

В ходе Евро-2020 сообщалось, что у Жиру и Мбаппе конфликт. После одной из игр перед турниром Оливье выразил недовольство тем, что партнеры по сборной Франции редко ему пасуют. Мбаппе очень не понравились эти слова и он хотел выступить в прямом эфире на пресс-конференции.

В первом матче ЧМ-2022 против Австралии (4:1) Жиру забил с паса Мбаппе.

По теме:
Тренер Катара САНЧЕС: «Мы проанализировали свои ошибки и готовы к игре»
Полузащитник сборной Дании больше не сыграет на ЧМ-2022
Швейцария – Камерун. Видео голов и обзор матча (обновляется)
сборная Франции по футболу сборная Австралии по футболу ЧМ-2022 по футболу Оливье Жиру Килиан Мбаппе Франция - Австралия
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
Футбол | 24 ноября 2022, 01:10 0
Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты

Мундиаль будет проходить с 20 ноября по 18 декабря в Катаре

ВИДЕО. Феномен от Испании, Роналду дисквалифицирован, ставим на Гану
Футбол | 24 ноября 2022, 12:26 0
ВИДЕО. Феномен от Испании, Роналду дисквалифицирован, ставим на Гану
ВИДЕО. Феномен от Испании, Роналду дисквалифицирован, ставим на Гану

Главные новости дня и прогноз на главные матчи

Пресс-служба Ворсклы: «Теперь понятно, зачем Шахтеру ВАР»
Футбол | 23.11.2022, 18:35
Пресс-служба Ворсклы: «Теперь понятно, зачем Шахтеру ВАР»
Пресс-служба Ворсклы: «Теперь понятно, зачем Шахтеру ВАР»
Группа G: Бразилия снова против Сербии и Швейцарии, загадочный Камерун
Футбол | 24.11.2022, 09:50
Группа G: Бразилия снова против Сербии и Швейцарии, загадочный Камерун
Группа G: Бразилия снова против Сербии и Швейцарии, загадочный Камерун
ФОТО. Протест сборной Германии перед матчем против Японии
Футбол | 23.11.2022, 16:06
ФОТО. Протест сборной Германии перед матчем против Японии
ФОТО. Протест сборной Германии перед матчем против Японии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Первая громкая сенсация ЧМ-2022. Аргентина уступила Саудовской Аравии
Первая громкая сенсация ЧМ-2022. Аргентина уступила Саудовской Аравии
22.11.2022, 14:08 64
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Матч Днепр-1 - Александрия прерван. Его доиграют весной
ОФИЦИАЛЬНО. Матч Днепр-1 - Александрия прерван. Его доиграют весной
23.11.2022, 15:21 6
Футбол
Президент Реала Перес готов заплатить за Мудрика 80 млн евро
Президент Реала Перес готов заплатить за Мудрика 80 млн евро
22.11.2022, 16:02 25
Футбол
Ураган начал элитный раунд Лиги чемпионов с победы над клубом из Италии
Ураган начал элитный раунд Лиги чемпионов с победы над клубом из Италии
23.11.2022, 23:40
Футзал
Клуба еще нет, а уже проблемы. Роналду получил дисквалификацию на 2 матча
Клуба еще нет, а уже проблемы. Роналду получил дисквалификацию на 2 матча
23.11.2022, 21:25 5
Футбол
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
23.11.2022, 02:40 2
MMA
Ахметов поздравил Суркиса: Верю, что увидим матчи в Донецке и мирном Киеве
Ахметов поздравил Суркиса: Верю, что увидим матчи в Донецке и мирном Киеве
22.11.2022, 13:11 3
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «Я побью Усика, а мне скажут - он слишком маленький, нельзя»
Тайсон ФЬЮРИ: «Я побью Усика, а мне скажут - он слишком маленький, нельзя»
23.11.2022, 17:13 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности