Мбаппе и Жиру помирились
Прекрасная атмосфера в коллективе
Похоже, между форвардами сборной Франции Килианом Мбаппе и Оливье Жиру царит мир и взаимопонимание. Футболисты сборной Франции проводят время вместе – сидят за одним столом во время приемов пищи, а также выполняют многие упражнения на тренировках в паре. В свободное время они вместе играли в бильярд.
В ходе Евро-2020 сообщалось, что у Жиру и Мбаппе конфликт. После одной из игр перед турниром Оливье выразил недовольство тем, что партнеры по сборной Франции редко ему пасуют. Мбаппе очень не понравились эти слова и он хотел выступить в прямом эфире на пресс-конференции.
В первом матче ЧМ-2022 против Австралии (4:1) Жиру забил с паса Мбаппе.
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