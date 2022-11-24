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Испания
24 ноября 2022, 10:45 | Обновлено 24 ноября 2022, 10:55
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0

Хави назвал условие для борьбы Барселоны за трофеи

Наставник каталонского клуба смотрит в будущее

24 ноября 2022, 10:45 | Обновлено 24 ноября 2022, 10:55
129
0
Хави назвал условие для борьбы Барселоны за трофеи
Getty Images/Global Images Ukraine. Хави

Главный тренер испанской «Барселоны» Хави заявил, что знает, что необходимо его команде для того, чтобы реально бороться за титулы. Специалист заявил, что предстоящей зимой коллективу очень нужно усиление.

Хави хочет, чтобы клуб по ходу зимнего трансферного окна усилился, и руководство «блауграны» собирается сделать это. Но боссы «сине-гранатовых» предупредили Хави, что зимнее покупки не будут баснословными – а лишь для глубины состава.

Кроме этого, Хави предупрежден, что для регистрации новичков нужно расстаться с кем-то из нынешних игроков команды.

Прошлым летом «Барселона» потратила на новых игроков 148 млн евро.

В настоящий момент в турнирной таблице чемпионата Испании каталонцы занимают 1 место.

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Хави Барселона чемпионат Испании по футболу Ла Лига
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Источник Marca
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