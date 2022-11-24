СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 24 ноября

В четверг, 24 ноября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FanSport.

ФУТБОЛ

12:00 Швейцария – Камерун

1.73 – 3.64 – 5.35

15:00 Уругвай – Южная Корея

1.73 – 3.66 – 5.35

18:00 Португалия – Гана

1.44 – 4.70 – 7.60

21:00 Бразилия – Сербия

1.45 – 4.82 – 7.80

ТЕННИС

11:00 Алексей Крутых – Лусиано Дардери

2.81 – 1.42

11:00 Италия – США

3.30 – 1.32

17:00 Германия – Канада

5.95 – 1.12

БАСКЕТБОЛ

19:30 Литва (Ж) – Украина (Ж)

2.13 – 1.75

14:00 Будивельник – БК Галичина

1.07 – 7.60

17:30 Днепр – Старый Луцк

1.13 – 5.55