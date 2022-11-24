Чемпионат мира24 ноября 2022, 06:15 |
41
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 24 ноября
Важные события во всех видах спорта
24 ноября 2022, 06:15 |
41
0
В четверг, 24 ноября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FanSport.
ФУТБОЛ
12:00 Швейцария – Камерун
15:00 Уругвай – Южная Корея
18:00 Португалия – Гана
21:00 Бразилия – Сербия
ТЕННИС
11:00 Алексей Крутых – Лусиано Дардери
11:00 Италия – США
17:00 Германия – Канада
БАСКЕТБОЛ
19:30 Литва (Ж) – Украина (Ж)
14:00 Будивельник – БК Галичина
17:30 Днепр – Старый Луцк
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 23 ноября 2022, 16:59 12
Команда Ханса-Дитера Флика начала ЧМ-2022 с поражения
Футбол | 24 ноября 2022, 04:35 0
Командам осталось провести один тур в конце ноября
Футбол | 23.11.2022, 07:27
Футбол | 23.11.2022, 08:07
Футбол | 23.11.2022, 22:57
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
22.11.2022, 11:00 29
22.11.2022, 13:28
23.11.2022, 06:50
22.11.2022, 10:05 6
23.11.2022, 05:50 1
23.11.2022, 02:40 2
22.11.2022, 06:12
22.11.2022, 14:08 64