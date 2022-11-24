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Украина. Премьер лига
24 ноября 2022, 04:35 | Обновлено 24 ноября 2022, 05:16
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0

Турнирная таблица УПЛ. Между Днепром-1 и Шахтером пять очков

Командам осталось провести один тур в конце ноября

24 ноября 2022, 04:35 | Обновлено 24 ноября 2022, 05:16
125
0
Турнирная таблица УПЛ. Между Днепром-1 и Шахтером пять очков
ФК Шахтер Донецк

В Украинской Премьер-лиге после матчей 23 ноября двух лидеров разделяет 5 очков.

«Шахтер» нанес поражение «Ворскле» (3:2), а встреча «Днепра-1» и «Александрии» была прервана на 10-й минуте из-за воздушной тревоги.

Лидером УПЛ остается «Днепр-1» (35 баллов), который опережает «Шахтер» на 5 очков.

На дне турнирной таблицы находятся «Черноморец» и «Львов» (по 9 очков).

🏆 УПЛ. 14-й тур

18 ноября

  • 🔹 13:00. Заря – Александрия – 4:1

19 ноября

  • 🔹 13:00. Днепр-1 – Шахтер – 2:1
  • 🔹 14:00. Колос – Ворскла – 1:2

20 ноября

  • 🔹 12:00. Минай – Металлист – 1:0
  • 🔹 14:00. Кривбасс – Металлист 1925 – 0:2

21 ноября

  • 🔹 12:00. Ингулец – Львов – 1:0
  • 🔹 14:00. Верес – Динамо – 0:1

23 ноября, перенесенные матчи

  • 🔹 13:00. Днепр-1 – Александрия – прерван на 10-й минуте (0:0)
  • 🔹 16:00. Шахтер – Ворскла – 3:2

Турнирная таблица

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Источник Sport.ua
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