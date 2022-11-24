Украина. Премьер лига24 ноября 2022, 04:35 | Обновлено 24 ноября 2022, 05:16
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Турнирная таблица УПЛ. Между Днепром-1 и Шахтером пять очков
Командам осталось провести один тур в конце ноября
24 ноября 2022, 04:35 | Обновлено 24 ноября 2022, 05:16
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В Украинской Премьер-лиге после матчей 23 ноября двух лидеров разделяет 5 очков.
«Шахтер» нанес поражение «Ворскле» (3:2), а встреча «Днепра-1» и «Александрии» была прервана на 10-й минуте из-за воздушной тревоги.
Лидером УПЛ остается «Днепр-1» (35 баллов), который опережает «Шахтер» на 5 очков.
На дне турнирной таблицы находятся «Черноморец» и «Львов» (по 9 очков).
🏆 УПЛ. 14-й тур
18 ноября
- 🔹 13:00. Заря – Александрия – 4:1
19 ноября
- 🔹 13:00. Днепр-1 – Шахтер – 2:1
- 🔹 14:00. Колос – Ворскла – 1:2
20 ноября
- 🔹 12:00. Минай – Металлист – 1:0
- 🔹 14:00. Кривбасс – Металлист 1925 – 0:2
21 ноября
- 🔹 12:00. Ингулец – Львов – 1:0
- 🔹 14:00. Верес – Динамо – 0:1
23 ноября, перенесенные матчи
- 🔹 13:00. Днепр-1 – Александрия – прерван на 10-й минуте (0:0)
- 🔹 16:00. Шахтер – Ворскла – 3:2
Турнирная таблица
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