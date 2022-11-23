Чемпионат мира23 ноября 2022, 23:59 | Обновлено 24 ноября 2022, 00:53
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Один разгром и одна сенсация. Турнирные таблицы ЧМ-2022 в группах E и F
Еще в двух квартетах прошли матчи стартового тура чемпионата мира в Катаре
23 ноября 2022, 23:59 | Обновлено 24 ноября 2022, 00:53
314
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На чемпионате мира 2022 в Катаре состоялись матчи первого тура в группах E и F
Сенсационное поражение потерпела сборная Германии от команды Японии (1:2), а вот Испания разгромила Коста-Рику (7:0).
В группе F лидерство захватила Бельгия, одолевшая Канаду (1:0). А вот Хорватия не сумела обыграть Марокко (0:0).
ЧМ-2022. 1-й тур, 23 ноября
Группа F. 12:00. Марокко – Хорватия – 0:0
Группа E. 15:00. Германия – Япония – 1:2
Группа E. 18:00. Испания – Коста-Рика – 7:0
Группа F. 21:00. Бельгия – Канада – 1:0
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