Один разгром и одна сенсация. Турнирные таблицы ЧМ-2022 в группах E и F

На чемпионате мира 2022 в Катаре состоялись матчи первого тура в группах E и F

Сенсационное поражение потерпела сборная Германии от команды Японии (1:2), а вот Испания разгромила Коста-Рику (7:0).

В группе F лидерство захватила Бельгия, одолевшая Канаду (1:0). А вот Хорватия не сумела обыграть Марокко (0:0).

ЧМ-2022. 1-й тур, 23 ноября

Группа F. 12:00. Марокко – Хорватия – 0:0

Группа E. 15:00. Германия – Япония – 1:2

Группа E. 18:00. Испания – Коста-Рика – 7:0

Группа F. 21:00. Бельгия – Канада – 1:0