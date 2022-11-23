Определились финалисты Кубка Украины среди женских команд
Оба матча прошли в упорной борьбе
Сегодня, 23 ноября, состоялся второй полуфинал Кубка Украины-2021/2022 среди женских команд, в котором ковалевский «Колос» в дополнительное время обыграл владимирский «Ладомир».
В финале Колосс сыграет с Ворскло.
Кубок Украины-2021/2022 среди женских команд. 1/2 финала
«Ворскла» (Полтава) – «Кривбасс» (Кривой Рог) – 3:1, доп. время
«Ладомир» (Владимир) – «Колос» (Ковалевка) – 0:1 (0:0, 0:0), доп. время
Гол: Майбородина (99).
На 61-й минуте Воронина (К) не реализовала пенальти.
Финал
30.11.2022
«Ворскла» (Полтава) - «Колос» (Ковалевка)
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