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23 ноября 2022, 21:30 |
174
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Определились финалисты Кубка Украины среди женских команд

Оба матча прошли в упорной борьбе

23 ноября 2022, 21:30 |
174
0
Определились финалисты Кубка Украины среди женских команд

Сегодня, 23 ноября, состоялся второй полуфинал Кубка Украины-2021/2022 среди женских команд, в котором ковалевский «Колос» в дополнительное время обыграл владимирский «Ладомир».

В финале Колосс сыграет с Ворскло.

Кубок Украины-2021/2022 среди женских команд. 1/2 финала

«Ворскла» (Полтава) – «Кривбасс» (Кривой Рог) – 3:1, доп. время

«Ладомир» (Владимир) – «Колос» (Ковалевка) – 0:1 (0:0, 0:0), доп. время

Гол: Майбородина (99).

На 61-й минуте Воронина (К) не реализовала пенальти.

Финал

30.11.2022

«Ворскла» (Полтава) - «Колос» (Ковалевка)

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Источник Sport.ua
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