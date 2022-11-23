​Тренер Японии МОРИЯСУ: «Это исторический момент и историческая победа»

В среду, 23 ноября в Дохе прошел матч первого тура ЧМ-2022 Германия – Япония. Япония сенсационно победила 2:1.

​Главный тренер сборной Японии Хадзиме Мориясу высказался о победе над Германией.

«Я считаю, что это исторический момент и историческая победа, если не сказать больше. Что касается развития японского футбола, я думаю, что мы набираем обороты, и игроки уезжают за границу. Независимо от соперника, мы стремимся к победе. Сегодня Япония победила. Тем не менее, Япония хочет продолжать учиться у Германии и всего мира играть. Это наш план на будущее, – сказал Мориясу.

​