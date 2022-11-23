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  4. ​Тренер Японии МОРИЯСУ: «Это исторический момент и историческая победа»
Чемпионат мира
23 ноября 2022, 20:55 |
344
0

​Тренер Японии МОРИЯСУ: «Это исторический момент и историческая победа»

Наставник про матч с Германией

23 ноября 2022, 20:55 |
344
0
​Тренер Японии МОРИЯСУ: «Это исторический момент и историческая победа»
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 23 ноября в Дохе прошел матч первого тура ЧМ-2022 Германия – Япония. Япония сенсационно победила 2:1.

​Главный тренер сборной Японии Хадзиме Мориясу высказался о победе над Германией.

«Я считаю, что это исторический момент и историческая победа, если не сказать больше. Что касается развития японского футбола, я думаю, что мы набираем обороты, и игроки уезжают за границу. Независимо от соперника, мы стремимся к победе. Сегодня Япония победила. Тем не менее, Япония хочет продолжать учиться у Германии и всего мира играть. Это наш план на будущее, – сказал Мориясу.

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Источник BBC
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