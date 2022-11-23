Азар и Де Брейне выйдут в стартовом составе Бельгии на матч с Канадой

В среду, 23 ноября, состоится матч группового раунда чемпионата мира, в котором встретятся национальные сборные Бельгии и Канады. Поединок состоится на стадионе «Ахмед бин Али» в Эр-Райяне. Начало матча в 21:00 по киевскому времени.

Стартовые составы

Бельгия: Тибо Куртуа, Леандер Дендонкер, Тоби Алдервейрелд, Ян Вертонген, Тимоти Кастань, Юри Тилеманс, Аксель Витсель, Янник Карраско, Кевин Де Брёйне, Эден Азар, Миши Батшуайи-Атунга.

Канада: Милан Борян, Алистер Джонстон, Стивен Витория, Камаль Миллер, Ричи Ларьи, Атиба Хатчинсон, Стефен Эустакиу, Дэвид Хойлетт, Тажон Бушанан, Альфонсо Дэвис, Джонатан Дэвид.

Бельгия – Канада. Смотреть онлайн. LIVE трансляция