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Чемпионат мира
23 ноября 2022, 20:25 | Обновлено 23 ноября 2022, 21:10
219
0

Азар и Де Брейне выйдут в стартовом составе Бельгии на матч с Канадой

Тренеры огласили составы

23 ноября 2022, 20:25 | Обновлено 23 ноября 2022, 21:10
219
0
Азар и Де Брейне выйдут в стартовом составе Бельгии на матч с Канадой
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 23 ноября, состоится матч группового раунда чемпионата мира, в котором встретятся национальные сборные Бельгии и Канады. Поединок состоится на стадионе «Ахмед бин Али» в Эр-Райяне. Начало матча в 21:00 по киевскому времени.

Стартовые составы

Бельгия: Тибо Куртуа, Леандер Дендонкер, Тоби Алдервейрелд, Ян Вертонген, Тимоти Кастань, Юри Тилеманс, Аксель Витсель, Янник Карраско, Кевин Де Брёйне, Эден Азар, Миши Батшуайи-Атунга.

Канада: Милан Борян, Алистер Джонстон, Стивен Витория, Камаль Миллер, Ричи Ларьи, Атиба Хатчинсон, Стефен Эустакиу, Дэвид Хойлетт, Тажон Бушанан, Альфонсо Дэвис, Джонатан Дэвид.

Бельгия – Канада. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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