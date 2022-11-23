ВИДЕО. Унижение Коста-Рики. Испания забила еще два гола в концовке

Сборная Испании забила шестой и седьмой голы в ворота Коста-Рики в матче первого тура чемпионата мира 2022 года.

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На 90-й минуте отличился полузащитник ПСЖ Карлос Солер.

А уже в компенсированное время, на 90+2-й минуте, свой гол забил и Альваро Мората, который до этого отличился ассистом.