Чемпионат мира23 ноября 2022, 20:10 | Обновлено 23 ноября 2022, 20:18
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ВИДЕО. Унижение Коста-Рики. Испания забила еще два гола в концовке
Отличились Солер и Мората
23 ноября 2022, 20:10 | Обновлено 23 ноября 2022, 20:18
426
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Сборная Испании забила шестой и седьмой голы в ворота Коста-Рики в матче первого тура чемпионата мира 2022 года.
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На 90-й минуте отличился полузащитник ПСЖ Карлос Солер.
А уже в компенсированное время, на 90+2-й минуте, свой гол забил и Альваро Мората, который до этого отличился ассистом.
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