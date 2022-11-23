ВИДЕО. 18-летний Гави забил пятый гол в ворота сборной Коста-Рики

Сборная Испании забила пятый гол в ворота Коста-Рики в матче первого тура чемпионата мира 2022 года.

Это сделал самый молодой игрок этой сборной на чемпионатах мира и Европы – Гави. Ему 18 лет и 110 дней.

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Юный полузащитник Барселоны отличился на 74-й минуте, ему ассистировал Альваро Мората.