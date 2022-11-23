Чемпионат мира23 ноября 2022, 19:50 | Обновлено 23 ноября 2022, 19:58
271
0
ВИДЕО. 18-летний Гави забил пятый гол в ворота сборной Коста-Рики
Испанцы деклассировали соперников
23 ноября 2022, 19:50 | Обновлено 23 ноября 2022, 19:58
271
0
Сборная Испании забила пятый гол в ворота Коста-Рики в матче первого тура чемпионата мира 2022 года.
Это сделал самый молодой игрок этой сборной на чемпионатах мира и Европы – Гави. Ему 18 лет и 110 дней.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Юный полузащитник Барселоны отличился на 74-й минуте, ему ассистировал Альваро Мората.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 23 ноября 2022, 08:07 5
Португалец и английский клуб разорвали отношения
Футбол | 23 ноября 2022, 09:03 4
«Сорокам» приписывали интерес к португальцу
Футбол | 23.11.2022, 16:59
Футбол | 23.11.2022, 17:09
Футбол | 23.11.2022, 17:15
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Футбол
22.11.2022, 06:30
22.11.2022, 11:00 29
22.11.2022, 17:42
Бокс
21.11.2022, 19:25 7
21.11.2022, 18:59 6
22.11.2022, 12:40 3