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  4. ВИДЕО. Уже разгром. Ферран Торрес отметился дублем в ворота Коста-Рики
Чемпионат мира
23 ноября 2022, 19:38 |
222
0

ВИДЕО. Уже разгром. Ферран Торрес отметился дублем в ворота Коста-Рики

Забил по голу в каждом тайме

23 ноября 2022, 19:38 |
222
0
ВИДЕО. Уже разгром. Ферран Торрес отметился дублем в ворота Коста-Рики
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Испании забила третий гол за полчаса в ворота Коста-Рики в матче первого тура чемпионата мира 2022 года.

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На 31-й минуте матча защитник «Барселоны» Жорди Альба заработал пенальти. Приговор арбитра четко исполнил его одноклубник Ферран Торрес, который развел мяч и Кейлора Наваса по разным углам ворот – 3:0:

А во втором тайме Торрес отличился еще один раз на 54-й минуте.

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Источник Sport.ua
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