ВИДЕО. Уже разгром. Ферран Торрес отметился дублем в ворота Коста-Рики

Сборная Испании забила третий гол за полчаса в ворота Коста-Рики в матче первого тура чемпионата мира 2022 года.

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На 31-й минуте матча защитник «Барселоны» Жорди Альба заработал пенальти. Приговор арбитра четко исполнил его одноклубник Ферран Торрес, который развел мяч и Кейлора Наваса по разным углам ворот – 3:0:

А во втором тайме Торрес отличился еще один раз на 54-й минуте.