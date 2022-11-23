Чемпионат мира23 ноября 2022, 19:38 |
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ВИДЕО. Уже разгром. Ферран Торрес отметился дублем в ворота Коста-Рики
Забил по голу в каждом тайме
23 ноября 2022, 19:38 |
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Сборная Испании забила третий гол за полчаса в ворота Коста-Рики в матче первого тура чемпионата мира 2022 года.
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На 31-й минуте матча защитник «Барселоны» Жорди Альба заработал пенальти. Приговор арбитра четко исполнил его одноклубник Ферран Торрес, который развел мяч и Кейлора Наваса по разным углам ворот – 3:0:
А во втором тайме Торрес отличился еще один раз на 54-й минуте.
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