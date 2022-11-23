ВИДЕО. Блиц-криг по-испански. Фурия роха забила два ранних гола Коста-Рике

Уже в первой половине первого тайма сборная Испании обеспечила себе комфортное преимущество в матче первого тура чемпионата мира 2022 года против Коста-Рики.

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На 11-й минуте счет в матче открыл атакующий полузащитник «РБ Лейпциг» Данни Ольмо, который элегантно перебросил голкипера Коста-Рики Кейлора Наваса:

А спустя 10 минут, на 21-й минут преимущество команды Луиса Энрике удвоил игрок «Реала» Марко Асенсио – 2:0: