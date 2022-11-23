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  4. ВИДЕО. Камбэк от азиатов! Японцы забили два гола подряд в ворота Германии
Чемпионат мира
23 ноября 2022, 17:12 |
2254
1

ВИДЕО. Камбэк от азиатов! Японцы забили два гола подряд в ворота Германии

Сборная Японии перевернула матч против Германии с ног на голову

23 ноября 2022, 17:12 |
2254
1
ВИДЕО. Камбэк от азиатов! Японцы забили два гола подряд в ворота Германии
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Японии сумела совершить сенсационный камбэк в матче чемпионата мира 2022 года против Германии. Проигрывая 0:1, азиаты забили два гола за восемь минут и вышли вперед в матче.

На 75-й минуте матча счет сравнял хавбек «Фрайбурга» Рицу Доан, который вышел на замену лишь за четыре минуты до этого:

А на 83-й минуте сборную Японии вывел вперед форвард другого немецкого клуба, «Бохума», Такума Асано. Он также вышел на замену – на 57-й минуте:

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Источник Sport.ua
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Roma513
А нельзя ли сразу все голи виложить?
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