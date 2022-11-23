ВИДЕО. «Я знаю, чего хочет клуб». Гвардиола оценил новый контракт с МанСити

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал подписание нового контракта с клубом - до лета 2025 года.

«Нужно, чтобы тебе было комфортно в отношениях с клубом, с командой, иначе все это не имеет смысла. У нас уже есть невероятные достижения и воспоминания, однако мы хотим достичь большего».

«Я знаю, чего хочет клуб. И мы будем бороться за это всей командой. Вместе нам хорошо, мы счастливы», — сказал Гвардиола.

С манчестерской командой тренер выиграл четыре титула АПЛ, однако добыть трофей Лиги чемпионов пока не удается. Именно это является главной целью клуба.