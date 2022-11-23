Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. «Я знаю, чего хочет клуб». Гвардиола оценил новый контракт с МанСити
Англия
23 ноября 2022, 16:11 | Обновлено 23 ноября 2022, 16:19
265
0

ВИДЕО. «Я знаю, чего хочет клуб». Гвардиола оценил новый контракт с МанСити

Клуб хочет выиграть Лигу чемпионов

23 ноября 2022, 16:11 | Обновлено 23 ноября 2022, 16:19
265
0
ВИДЕО. «Я знаю, чего хочет клуб». Гвардиола оценил новый контракт с МанСити
Getty Images/Global Images Ukraine

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал подписание нового контракта с клубом - до лета 2025 года.

«Нужно, чтобы тебе было комфортно в отношениях с клубом, с командой, иначе все это не имеет смысла. У нас уже есть невероятные достижения и воспоминания, однако мы хотим достичь большего».

«Я знаю, чего хочет клуб. И мы будем бороться за это всей командой. Вместе нам хорошо, мы счастливы», — сказал Гвардиола.

С манчестерской командой тренер выиграл четыре титула АПЛ, однако добыть трофей Лиги чемпионов пока не удается. Именно это является главной целью клуба.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Гвардиола еще на два года остается в Манчестер Сити
Экс-игрок Манчестер Сити в шуточной форме жестко потроллил Роналду
Хосеп ГВАРДИОЛА: «Уход Зинченко? Мы не имеем права отказывать игрокам»
Пеп Гвардиола Манчестер Сити
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sky Sports
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед разорвал контракт с Роналду
Футбол | 22 ноября 2022, 19:40 20
ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед разорвал контракт с Роналду
ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед разорвал контракт с Роналду

Португалец покидает стан манкунианцев

Очередная неудача. От Роналду отказался еще один клуб АПЛ
Футбол | 23 ноября 2022, 11:58 3
Очередная неудача. От Роналду отказался еще один клуб АПЛ
Очередная неудача. От Роналду отказался еще один клуб АПЛ

Португалец в Англии никому не интересен

Франция – Австралия – 4:1. Дубль Жиру, гол Мбаппе. Видео голов и обзор
Футбол | 22.11.2022, 23:03
Франция – Австралия – 4:1. Дубль Жиру, гол Мбаппе. Видео голов и обзор
Франция – Австралия – 4:1. Дубль Жиру, гол Мбаппе. Видео голов и обзор
Назван состав сборной Украины по биатлону на первый этап Кубка мира
Биатлон | 22.11.2022, 18:35
Назван состав сборной Украины по биатлону на первый этап Кубка мира
Назван состав сборной Украины по биатлону на первый этап Кубка мира
Германия – Япония. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Футбол | 23.11.2022, 15:06
Германия – Япония. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Германия – Япония. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Шикарная фигура. Огненное селфи Марты Костюк
ФОТО. Шикарная фигура. Огненное селфи Марты Костюк
21.11.2022, 17:50 6
Теннис
Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
22.11.2022, 07:00
Футбол
Почему ЧМ-2022 выиграет Аргентина
Почему ЧМ-2022 выиграет Аргентина
22.11.2022, 11:00 29
Футбол
Евро-2022 по гандболу среди женщин: расписание и результаты
Евро-2022 по гандболу среди женщин: расписание и результаты
21.11.2022, 16:25
Другие виды
Несмотря на проигрыш Китаю, Украина пробилась в плей-офф ЧМ по шахматам
Несмотря на проигрыш Китаю, Украина пробилась в плей-офф ЧМ по шахматам
22.11.2022, 06:30
Другие виды
ФИФА требует от сборной Бельгии изменить выездную форму
ФИФА требует от сборной Бельгии изменить выездную форму
21.11.2022, 19:25 7
Футбол
Англия – Иран – 6:2. Разгром на старте турнира. Видео голов и обзор матча
Англия – Иран – 6:2. Разгром на старте турнира. Видео голов и обзор матча
21.11.2022, 17:55 5
Футбол
УСИК: «Миллион долларов – это купить квартиру в Киеве, сделать ремонт»
УСИК: «Миллион долларов – это купить квартиру в Киеве, сделать ремонт»
22.11.2022, 15:30 18
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности