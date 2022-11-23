ВИДЕО. Реализовал пенальти. Гюндоган открыл счет в матче с Японией

Сборная Германии открыла счет в матче первого тура чемпионата мира 2022 года против Японии. Гол на 33-й минуте забил полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган.

Голкипер японцев Шуичи Гонда сбил в своей штрафной площадке защитника немцев Давида Раума, и арбитр назначил пенальти.

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Гюндоган ударом по центру его реализовал. Для 32-летнего хавбека это первый в карьере гол на чемпионатах мира.